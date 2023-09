Magdalena Perelló, alcaldesa de Llubí: «Los Quintos podrán hacer fiestas si colaboran con el Consistorio"

Administrativa de formación y está en política para defender los valores del PSM, ahora Més. Empezó en 1991. Se presentó en las elecciones municipales con el PSM, fue regidora durante un año y medio y dimitió por razones personales. Doble trabajo y madre. En 2008 ostentó un cargo como Gerente de Recursos Humanos en Serveis Ferroviaris de Mallorca. En 2011 entró en la oposición y desde 2015 es alcaldesa del municipio de Llubí. Siempre ha representado a la izquierda nacionalista. En esta entrevista repasa su vida política, los proyectos para Llubí y temas de actualidad como las fiestas veraniegas en las que se han producido peleas. De hecho, el ayuntamiento de Llubí condenó enérgicamente la agresión del 19 de agosto producida en la fiesta de los Quintos y mostró su compromiso en seguir trabajando para lograr un municipio libre de agresiones.

Los Quintos de Llubí 2004 han visto suspendidas sus fiestas, en dos ocasiones, a causa de peleas. ¿Qué medidas ha decidido tomar el Ayuntamiento para las fiestas de Quintos 05?

Los Quintos de 2005 empezaban su etapa en las fiestas de Son Ramis que se celebran este fin de semana y se les propuso que empezaran en un año natural, esto significa que la primera fiesta que montaran será la ‘revetlla’ de la Fiesta de la Ermita. De esta manera, nos aseguramos de que todos los quintos ya sean mayores de edad. Por tanto, en las fiestas de Son Ramis 2023 no hay servicio de barra.

¿Los quintos podrán hacer fiestas, entonces?

Los quintos podrán hacer fiestas siempre que colaboren con el Ayuntamiento, ‘revetlla’ de l’Ermita, comida de quintadas y fiestas de Son Ramis, si las que monten no están enmarcadas dentro de éstas no tendrán autorización. Siempre podrán hacer otros actos mientras no haya dispensación de alcohol.

¿Qué horario de finalización tendrán las fiestas de los quintos?

Las fiestas se tendrán que terminar antes de las 4 de la madrugada.

¿Qué acciones se tomarán para prevenir y concienciar sobre la violencia en las fiestas de los quintos?

El equipo de gobierno seguirá trabajando en la sensibilización contra la violencia en todas sus formas, en colaboración con su policía tutor y Servicios sociales, para concienciar a los niños y jóvenes de que la violencia sólo genera más violencia y nunca debe ser la solución para resolver conflictos.

Dos legislaturas como alcaldesa dan para mucho.

La experiencia te enseña que la administración es muy lenta. Al principio quieres hacer muchas cosas y con el tiempo ves que los trámites administrativos no dan para más. Yo creo que se tienen que poner medidas de control en las administraciones, pero a veces estas medidas de control te dificultan la gestión.

¿En qué proyectos ha visto Llubí reflejada esta lentitud administrativa?

En la escoleta Moixaina, por ejemplo, nosotros la empezamos a tramitar en el 2016 y la inauguramos en el 2020. Teníamos dinero en el banco y no se podía utilizar por la Ley Montoro, son cosas que a veces los ciudadanos desconocen.

¿Qué acciones han sido claves para el municipio?

Desde el inicio sabíamos que un Ayuntamiento tiene pocos recursos por sí mismo para hacer grandes proyectos y que faltaban proyectos en el consistorio, que eran costosos y si no hacíamos algo nunca los conseguiríamos. Tuvimos la gran suerte que desde el 2015 las instituciones supramunicipales nos han dado muchas ayudas que hemos podido destinar a hacer estas grandes obras.

¿Qué grandes proyectos han hecho?

La escoleta costaba más de un millón de euros, con el solar incluido. Otro proyecto es el del alumbrado público de todo el municipio, que sumaba más de un millón de euros de coste. Las pluviales también superaban el millón de euros. La mayoría de estos proyectos se hicieron por fases, menos el de la escoleta, adecuadas a las ayudas que podíamos pedir.

¿En qué proyectos están inmersos ahora?

Tenemos el proyecto de acercar el punto verde al municipio, estamos pendientes de la modificación de las normas subsidiarias y luego ya lo podremos licitar. También el año pasado compramos Ca Ses Monges.

¿En qué se va a convertir Ca Ses Monges?

Queremos hacer un centro de día, una biblioteca y un espacio para jóvenes. No se desarrollará todo el proyecto durante esta legislatura porque no hay suficiente margen de tiempo, pero estamos empezando con mucha ilusión y vamos a buscar financiación.

Llubí es conocido por las alcaparras, hasta hay un campeonato mundial de la ‘tàpera’...

El mundo de la alcaparra en Llubí ha desaparecido prácticamente y queremos conservar su historia. Si bien hay dos empresas que se dedican a la conversa de la tapera la mayoría de llubiners recogen las alcaparras para consumo propio. En el campeonato mundial de alcaparras los mayores que saben coger este producto de la tierra enseñan a los jóvenes que vienen detrás.

Y las fiestas de Sant Feliu se han dedicado este año al pasado, presente y futuro de la agricultura.

Sí, normalmente la temática va en relación a Llubí, así como también a los pregoneros, que este año ha sido Baltasar Morey.

¿Cómo se definiría políticamente?

Yo soy una persona que si no me presento con este partido (refiriéndose a Més) no me iré con otro. Tuve propuestas para presentarme con otro partido, cuando en el 2011 aún no me había presentado, y dije que no. Soy de una forma de ser que si no me gustaran las ideas del partido al que represento me iría a mi casa y ya está.

¿Cómo le gustaría que la recordasen?

Que soy una persona más, como el resto de ciudadanos. No me gusta que me digan alcaldesa, yo soy na Malen. Cuando cojo el teléfono digo soy Magdalena, no digo soy la alcaldesa. No me considero una persona lejana y las personas que tienen un problema pueden acceder fácilmente a la alcaldía.