Un enfermero abre en Manacor una consulta privada especializada en el tratamiento de "heridas complejas"

Andreu Rigo (Cala Figuera, 1991) es enfermero en el centro de salud de Manacor y experto en el tratamiento de heridas complejas: aquellas que necesitan un diagnóstico y un tratamiento específico para reconducirse y evitar complicaciones. Todo ello enfocado a mejorar el nivel de vida de los pacientes. Acaba de abrir la primera consulta privada que existe en la zona para tratarlas.

Si nos vamos a la definición, las heridas complejas son aquellas que aparte de la patología tienen otros factores que empeoran el diagnóstico y deben necesitar un abordaje más avanzado y multicisciplinar. Antes se llamaban crónicas, pero para evitar que la gente y el paciente pudieran pensar que son incurables, se ha cambiado la denominación. Necesitan más tiempo y unos cuidados más especializados. Pero a cambio quien las sufre puede tener así una mejor calidad de vida y durante más tiempo.

¿Pero de qué depende que una determinada herida pueda reconducirse? Del abordaje y de los recursos. No es tan fácil, porque muchas veces han quedado estancadas como consecuencia de que no se ha llevado a cabo un tratamiento, o no el adecuado. «Muchas veces con un simple cambio en la forma de tratarlas, por ejemplo, los pacientes pueden pasar de tres años de sufrir a tener una solución de dos meses», explica Rigo que se queja del poco foco que se le da en la carrera a este tipo de heridas. «Es una rama bastante abandonada durante los cuatro años de carrera, y en cambio paradójicamente pueden suponer el 80% del trabajo diario. La formación reglada se centra más en los cuidados básicos».

Proceso de cicatrización

Rigo reconoce: «Cuando te metes puede ser un mundo muy grande. Procesos de cicatrización, fases de inflamación crónica, biofilm o colonia de bacterias que son difíciles de erradicar».

También hay que tener en cuenta el factor edad en esta ecuación. «No es lo mismo en una persona joven que en otra mayor, es evidente. La diabetes o la edad influyen en la cicatrización; o la medicación que toma por otras cosas. Las heridas dependen también del lugar de residencia y las condiciones de vida y temperatura. Suele afectar más a la gente mayor y con pocos recursos, que no puede dar tanta importancia a la calidad de vida o por circunstancias tiene otras prioridades».

Porque si hablamos de las más comunes, el tema se centraría en la lesiones venosas y arteriales en miembros inferiores y las úlceras por presión: «Una variz puede ir creciendo si se deja y no se trata a tiempo». Aunque también algunas son ya incurables, y eso hay que tenerlo en cuenta y abordarlas en su medida: «En lesiones tumorales, por ejemplo, algunas veces no será posible un tratamiento curativo y nuestro objetivo será un abordaje paliativo para mejorar la calidad de vida de la persona».

Accidentes varios

La herida puede doler u oler hasta el punto de causar que la gente que las sufre no quiera salir a la calle. «Por ejemplo, debido a un accidente con un perro, una mujer tenía una herida en la pierna que le exudaba mucho. Tanto que tenía que llevar unas zapatillas de recambio; lo que le impedía llevar una vida normal. En un mes y medio pudimos curarla. Para lesiones que duelen mucho también existen tratamientos y técnicas. Todo se puede abordar de una u otra forma».

Rigo, que ahora pasa consulta en Laserclinic en Manacor y en el Hospital de Llevant de Porto Cristo, admite que ha abierto una consulta privada «para poder aplicar tratamientos más avanzados a los que la atención primaria no llega. En la privada hay terapia láser, prp, ecografía, injertos, puedo contar con ayuda de vasculares, podólogo…. Las primeras consultas son los viernes por la tarde. Después, dependiendo de las necesidades, ya se acuerda una agenda con el paciente. Las consultas suelen durar entre una hora y media y dos».

Tratamientos más complicados

Entre los tratamientos más complicados están los injertos en sello de tejido, que en realidad son cirugías menores que se realizan o en consulta o a pie de cama. “Se limpia y se esteriliza la zona, y después se van cogiendo injertos dérmicos de una zona sana y se colocan en la herida. Después los cuidados son una o dos veces a la semana”.

Algunas heridas en teoría simples como quemaduras de segundo grado, traumatismos en las piernas, alteraciones en el sistema venoso, o pie diabético por una alteración del sistema nervioso, son las que más comunmente pueden complicarse mucho si no se tratan a tiempo y bien.

Rigo, conjuntamente con la también enfermera Daphne Vázquez (Manacor, 1993), hace un tiempo abrieron una cuenta de instagram llamada Curas y Heridas que está teniendo mucho éxito. “Llevamos más de un año en instagram. Está más enfocado a nivel profesional, priorizando siempre el rigor científico sin hacer caso a las casas comerciales. Como decía, se trata de paliar un poco el déficit de formación existente. También tenemos cuenta de twitter y un blog. Ponemos una base de datos de los productos y un glosario de palabras especializadas de las que hablamos”, dice Vázquez.

¿Qué otros valores son importante a la hora de determinar un tratamiento específico?. “Por ejemplo, en la insuficiencia venosa donde existe dilatación en las venas debido a una acumulación de sangre, y en muchas otras heridas, es muy importante saber la temperatura de las heridas mediante una cámara termográfica sanitaria. Es importante en la isquemia, cuando no llega la sangre como toca, da información a interpretar. Después se puede pasar al ecógrafo para saber si debe derivarse el paciente a vascular o poner antibióticos. Que sea multidisciplinar: terapia láser, electroestimulación, centrifugar plasma rico en plaquetas, apósitos y materiales más avanzados”.

“En cuanto al referente, tengo en muy buena consideración a Miguel Ángel Mellado, que está en Palencia, es una inspiración para mí, charlamos entre nosotros para crear un buen círculo de ayuda, dando cursos, mejorando la investigación”.