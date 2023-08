Sant Joan ha vivido este lunes su gran día con la Condemna y la Sortida Rabiosa de los Dimonis del Centre Cultural que representan los siete pecados capitales. Sobre las seis de la tarde, la celebración ha arrancado en el local de sa Princesa para ajustar cuentas con el mal. Con el carro preparado para condenar a sus siete figuras infernales a golpe de las gloses de Joan Matas, más conocido como Ditaler, el primer sentenciado fue el protagonista de estas fiesta, la Luxúria que este año está de aniversario ya que conmemora sus 40 años de su creación. Acto seguido ha empezado el recorrido por los bares del pueblo para recoger a los 'dimonis' para luego encerrarlos en el Ayuntamiento. Cabe recordar que antiguamente cuando se encontraba un animal perdido, lo llevaban al patio interior del consistorio conocido como el Corral del rei.

Salida rabiosa

Con los siete dimonis en el carro de la Condemna, la comitiva a ritmo de los Xeremiers de Sant Joan ha llegado al Ayuntamiento, donde los han encerrado. El encierro no ha durado demasiado porque a las siete y media puntuales la Luxúria, la Avarícia, la Ira, la Enveja, la Supèrbia, la Gola y la Peresa han salido más rabiosos que nunca para protagonizar una multitudinaria salida rabiosa que como cada 28 de agosto se celebra bajo el lema de "qui no vol pols, que no vagi a s´era".

Por la mañana, la jornada festiva ha arrancado con el vermut con dimonis que año tras año tiene más adeptos.