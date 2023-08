El gerente del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB) de Calvià, que gestiona entre otras cosas las escoletes públicas, ha presentado una carta de renuncia al cargo un par de meses después de ser nombrado, al considerar que ha habido «falta de apoyo y comprensión» por parte de sus responsables.

«En mi papel como gerente, he intentado impulsar cambios positivos dentro de la empresa para abordar estos problemas: seguridad y salud, lucha por los trabajadores vulnerables y me he encontrado con resistencias y limitaciones que dificultan su resolución completa», argumenta Antonio Torres, en su escrito de dimisión, con efecto a partir de este 31 de agosto.

A esta dimisión hay que sumar otro importante cambio en el organigrama de asesores del Ayuntamiento calvianer (en total, una docena de cargos), ya que el director general de Comunicación, el periodista Ángel Neila, ha sido cesado. Le ha sustituido Eduardo de la Fuente.

Sin información

Estos movimientos en el personal eventual del Consistorio motivaron que ayer los socialistas arremetiesen contra la «opacidad» con que, a su entender, está actuando el equipo de gobierno presidido por Juan Antonio Amengual (PP), en coalición con Vox. Ni el cese del responsable de prensa ni la renuncia del gerente del IMEB se han comunicado oficialmente, advirtió el PSOE en un comunicado. Los socialistas apuntaron que tampoco se ha publicado en la web municipal ninguno de los otros nombramientos de personal eventual.

«Un equipo de gobierno que nombra 12 altos cargos hace casi dos meses y aún no los ha comunicado a la ciudadanía que les paga puede dar a entender que oculta algo. Desde luego, como mínimo, es de una enorme falta de respeto y un incumplimiento de la ordenanza de transparencia», señaló el portavoz municipal socialista Alfonso Rodríguez Badal.

Escrito de renuncia

El PSOE alertó de que el caso del gerente del IMEB es especialmente preocupante en un momento en que está a punto de comenzar un curso escolar en que deberá aplicarse la gratuidad de la educación de cero a tres años.

El gerente hasta el 31 de agosto, en su escrito de renuncia, asegura que es «fundamental contar con un entorno de trabajo que fomente la colaboración, el respeto y la transparencia», pero lamenta que «las circunstancias actuales no cumplen con estos criterios».

Versión municipal

Rodríguez Badal emplazó al alcalde Amengual a dar explicaciones sobre qué ha pasado con el director de Comunicación y con el gerente del IMEB, y le instó a publicar los nombres de los asesores contratados, así como sus competencias y sus retribuciones.

A preguntas de este diario, el Ayuntamiento calvianer rechazó las críticas socialistas, con el argumento de que se ha informado debidamente a la oposición de todos los nombramientos. Fuentes municipales señalaron que esta semana (el día 23 de agosto, precisaron) se les entregó toda la información al respecto.

Estas mismas fuentes agregaron que, como marca la ordenanza municipal, el organigrama completo se subirá al portal de transparencia e indicaron que este proceso se materializará en breve. En la legislatura 2023-2027, el organigrama de personal eventual estará formado por un gerente del Ayuntamiento (un cargo que se recupera), seis directores generales y cinco coordinadores de proyecto o responsables de servicios.