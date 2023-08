Pere Torrens, alcalde de Búger: «No soy afín a ningún partido, mi ideología está muy alejada del PP»

Pere Torrens (1969), es el alcalde de Búger, empezó en 2007 con el PSM, único partido al que ha estado afiliado. En la legislatura del 2011-2015 creó una agrupación de electores Independents per Búger y sacó un regidor. En 2015-2019 se integró como independiente al PSIB-PSOE, sacaron dos regidores y pactaron con Més. En la legislatura 2019 -2023 se presentó como cabeza de lista representando al PSIB-PSOE, pero como independiente, ganando las elecciones y pasó a ser alcalde. Esta legislatura se ha presentado otra vez con una agrupación de electores, Tot per Búger, en los que figuran antiguas regidoras del Partido Popular, entre otros.

Lleva varias legislaturas en Búger con agrupaciones de electores o en diferentes partidos, como independiente.

A mí siempre me ha interesado la política pero no tengo ambiciones políticas más allá de la política local, de Búger. Yo estoy muy bien aquí, estoy contento resolviendo los problemas de mis vecinos y no aspiro a más.

¿A qué partido es usted afín?

Yo no soy afín a ningún partido. Soy independiente y si en mi grupo hay una persona afiliada al Partido Popular es sólo una anécdota.

¿Usted no se considera del PP?

Yo no he sido, ni soy, ni seré nunca del PP. Es más, yo estoy muy alejado de la ideología del PP. El que diga lo contrario miente.

Usted estando de alcalde para el PSIB-PSOE incluyó a una regidora del PP en su equipo de gobierno, la pasada legislatura.

Esto se hizo para dar estabilidad al equipo de gobierno.

¿Y ahora con su nueva agrupación Tot per Búger, que cuenta con mayoría absoluta, qué proyectos piensan hacer?

Quiero conseguir que Búger sea más amable y acogedor. Queremos crear zonas de sombra y hemos empezado sembrando árboles en el polideportivo y seguiremos sembrando árboles en el centro del pueblo, en la calle Mayor. También pretendemos crear un espacio, cerca de los molinos, para las personas mayores y también para los niños, con juegos infantiles. Ya tenemos el solar. Así como también queremos habilitar un centro de día, con unas diez plazas, entre otros proyectos.

¿Y el proyecto de la escuela nueva?

Hace muchos años que se habla pero ahora sí que parece que puede ir bien.

¿Ahora, sí?

Ahora sí. Los técnicos de la conselleria vinieron y miraron el posible emplazamiento cerca del Polideportivo. Lo único que tiene que hacer el Ayuntamiento es dotar de servicios ese espacio.

¿En temas culturales se tiene prevista alguna actividad?

El festival de corales ya está programado para octubre y luego pretendemos realizar una actividad cultural mensual.

¿De su presupuesto destacaría alguna partida en especial?

Todas son importantes pero es cierto que la partida de servicios sociales es muy esencial para nosotros. Si bien no somos un pueblo que hayamos tenido ninguna emergencia social, sí que es cierto que esta partida para nosotros es intocable.