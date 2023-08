Pòrtol está con su campeona Cata Coll. Los vecinos de Pòrtol han arropado a su guardameta en la final del Mundial femenino en una carpa instalada en la plaza de Can Flor, que se ha teñido de rojo a partir de las 11.30 horas de la mañana con una afición entregada a la jugadora mallorquina. Ataviados con una camiseta roja con el lema “Tots amb na Cata Coll”, los vecinos han estallado en alegría tras el pitido final del partido, con paradón de la guardamenta portolana incluido. “Campeonas, campeonas”, han coreado hasta la saciedad. Y es que no era para menos, su vecina se ha coronado campeona del mundo en la final del Mundial contra Inglaterra. Pòrtol ha querido arroparla y mandarle el calor en este gran triunfo. Se han vivido muchos nervios pero la celebración ha sido digna de un municipio orgulloso del triunfo de Coll. En la carpa para seguir la final ha estado la familia de la jugadora. Antes del partido su madre Antònia Lluch ha confesado estar “muy nerviosa” pero muy satisfecha por todos los vecinos que han acudido a seguir a su hija. Ya con el título conquistado, la madre de la jugadora mallorquina ha confesado que ganar el Mundial “es una cosa que no nos lo habíamos imaginado nunca, ahora lo que debe hacer Cata Coll es disfrutarlo”.

Con las emociones a flor de piel por la hazaña lograda por su hija y la selección femenina de fútbol, Antònia Lluch no ha dudado que, en estos momentos en los que las jugadoras del conjunto español celebran por todo lo alto su victoria, “Cata Coll debe pensar en los suyos, en la familia, en los amigos del pueblo, en la gente que tiene a su lado y que le ha ayudado a llegar hasta aquí”. “Hemos pasado muchos nervios, muchos nervios pero al final ha valido la pena”, ha confesado. “Siento orgullo porque Pòrtol se ha volcado en apoyar a Cata y estamos muy agradecidos por el apoyo del Ayuntamiento”, ha asegurado la madre de Cata Coll, una jugadora que sin ninguna duda junto a sus compañeras de la Selección acaba de escribir una página en la historia del fútbol femenino. El abuelo, su mayor seguidor Igual de contento o más se ha mostrado el abuelo de Cata Coll, Jaume Lluch. Emocionadísimo por el triunfo de la jugadora mallorquina, no podía ocultar el orgullo de abuelo. Y es que Jaume Lluch ha sido un fiel seguidor de su nieta, incluso en las citas de Lituania y Chequia. “Estoy muy contento, confiaba en ella. Ahora debe seguir porque le quedan muchos años por delante”, ha asegurado y ha recordado los primeros pasos de Cata Coll como jugadora. “Siempre le ha gustado el fútbol, yo he intentado enseñarla, cuando era pequeña jugaba con la pelota y le decía que no la dominaba, así le explicaba cómo debía conducir el balón sobre una baldosa para mejorar su dominio”. Cronología de un éxito improbable: del motín a ganar la final del Mundial Como no podía ser de otra manera durante todo el partido, Pòrtol ha aplaudido las intervenciones de la portera portolana de La Roja. En el minuto 29 la apoteosis ha tomado la carpa con el gol que adelantaba la selección española en la final del Mundial en el Australia Stadium de Sidney. A partir de aquí, cada intervención del conjunto de Jorge Vilda era ovacionada. En la segunda parte del partido, Pòrtol ha seguido apoyando a la selección nacional femenina, incluso en el penalti. A la espera de la decisión de la colegiala, la carpa de Pòrtol ha estallado con un “es penalti”. Mientras Tori Penso revisaba la jugada, la carpa portolana ondea enarbolaba las banderas para apoyar a la selección. Tras finalizar el encuentro, una alegría desmesurada de los aficionados congregados en Pòrtol para seguir a su Cata Coll y mostrar su orgullo de pueblo: “Som de Pòrtol” y “campeonas” han sido los lemas más coreados en una euforia total porque este 20 de agosto ha sido un día histórico en la localidad que ha visto triunfar a su guardamenta predilecta.