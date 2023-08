Esta semana ha sido grande para Inca, un municipio que ja té la Seu plena d’ous con el nombramiento de su insigne farmacéutica como presidenta del Congreso de los Diputados. Nada menos que la tercera autoridad del país que tendrá que lidiar en un gallinero muy complicado. Esperemos que no se convierta en Francina la breve si finalmente volvemos a las urnas por aquello de que es imposible formar un gobierno mínimamente estable. Lo chocante será cuando acuda a algún acto por la España provinciana de estas islas, ya que el protocolo la situará por delante de Prohens. A parte de eso me quedo con varios titulares que confirman que estamos viviendo en un mundo paranormal: que el aeropuerto registra cifras históricas de pasajeros, que necesitamos 16 años de sueldo íntegro para comprarnos una vivienda o que uno de cada tres hogares no puede permitirse irse de vacaciones fuera de casa. Esta es la Mallorca que hemos construido, convirtiéndola en inhabitable para la gente de aquí. Yo como muchos, en el mes de agosto me encierro en el primer tugurio que me encuentro para no acabar con los nervios de punta con tanta saturación. Que me perdonen los turismofilios, pero si ir en contra del turismo es reivindicar unas islas menos saturadas, ya no digamos la isla de la calma que un día fue Mallorca, pues “aplega” y vámonos. Pues eso, hasta la semana que viene querida. ¡Desde la taberna con amor!

Desfent | Carteles falsos para un ‘capfico’ en paz

Querido, me sentía bicho raro por eso de no pisar la playa en agosto por el tema de la saturación pero veo que no soy la única. De hecho, creo que somos unos cuantos los mallorquines que aplicamos eso de la hibernación en pleno verano pero como bien me has dicho varias veces «mejor no decir nada, querida Rosa, porque después nos paran por la calle para decirnos que anau en contra del turisme». No somos los únicos porque en los últimos días se van proliferando las campañas contra la masificación turística que sufre la isla y, en consecuencia, sus residentes. No es raro que los carteles falsos sean todo un éxito. Triar per triar me quedo con el de Manacor Caterva del Caló d’En Rafelino que avisa que está a 2 horas y 53 minutos andando y en catalán te informa con un entra, ja saps com arribar-hi, gaudeix del teu capfico, en pèl i fora guiris. Bueno, sea como sea, ya tenemos a nuestra Francina como presidenta del Congreso de los Diputados. ¡La tercera autoridad de España! ¡Menuda cara le debe haber quedado a Prohens! Nada, espero que la inquera con su nuevo sueldo mejore sus outfits y pase por la peluquería. Si no, aquí está el tándem de asesores Ferri-Mora.