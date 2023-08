El frágil patrimonio sabroso y silencioso

La visita al mercado, y no digamos al súper, ya no es merecedora de entusiasmo y no solo por el encarecimiento de la cesta de la compra. Quien más quien menos ha resignado el paladar a la constante comprobación de que las frutas y verduras han perdido sabor y tienden a uniformarse sobre lo insípido.

Los peligros que acechan al garbanzo mallorquín y que los dos millones de estómagos que hoy pueblan la isla no tendrán ocasión de degustar, no son más que una nueva evidencia de la pérdida de un patrimonio discreto, único y nutritivo no solo en el aspecto alimentario. Quien pierde los frutos que le da la tierra que le sostiene pierde también su identidad y en estas estamos pese a los meritorios esfuerzos de los productores ecológicos y los tutores de las variedades locales. No hay buen gastrónomo sin buen producto. Clima y mercado la tienen tomada con el garbanzo mallorquín. Los datos y los hechos son elocuentes y sirven para concienciarnos de que la víctima no es solo la legumbre, los consumidores estamos en la misma lista de derrotados.