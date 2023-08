Agricultura ecológica en Mallorca: Miquel Serra: "Es alarmante el declive que vive el garbanzo mallorquín"

Los efectos del cambio climático están haciendo estragos en el garbanzo mallorquín. La Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) y de Varietats Locals alertan del declive que vive ese cultivo. Se trata de una variedad antigua que hasta hace una década era rentable en extensivo y era un producto local demandado. Debido al cambio climático este cultivo ha entrado en recesión. Y es que según explica el técnico Miquel Serra se trata de un cultivo que tiene ciertas particularidades. "Es un cultivo delicado de ciclo corto que está más sujeto al calendario tradicional de un tiempo. Así como con otros cereales tienes margen para sembrarlos de septiembre hasta diciembre, el garbanzo no tiene este margen, luego dependes de que haya las precipitaciones que se daban por seguras en invierno y primavera pero que ahora ya son inciertas. Lo que ha pasado en los últimos años es que el clima no ha acompañado y las producciones han sido muy bajas", desgrana Serra que aporta datos a este declive del garbanzo. APAEMA tiene una lista de 25 productores pero sus técnicos han hecho un seguimiento durante toda la campaña y solo han sembrado unos once o doce y de ellos, entre tres y cinco productores han perdido su cosecha. "Es alarmante", sentencia.

De ciclo corto Se trata de un cultivo de ciclo corto que se siembra en la primera semana de febrero dejando atrás las heladas. Las lluvias de marzo y abril permitían su crecimiento y se cosecha a finales de julio o principios de agosto con la planta seca. Tanto el régimen de precipitaciones como las temperaturas han cambiado, así los agricultores llevan unos años con cosechas muy malas. Por ello de cada vez hay menos superficie dedicada al garbanzo. En ecológico, en cinco años el número de productores ha caído un 33% y la superficie un 43%. Miquel Serra avanza que lo que han probado algunos agricultores es adelantar el mes de siembra. "Algunos en vez de sembrarlo a principios de febrero, lo han adelantado a diciembre e incluso noviembre para aprovecharse de las precipitaciones", explica. "Podría ser una solución pero tenemos otro problema que son las hierbas. Hay que tener en cuenta que es un cultivo que no se defiende bien y en ecológico no hay herbicidas", lamenta. Así las cosas, Serra pone una posible salida sobre la mesa. "La solución, una posible solución, sería poder sembrar más pronto pero con una sembradora de precisión (que daría más margen en el calendario de siembra) pero ello implicaría tener una herramienta compartida que requiere una inversión", avanza. Con este panorama, tanto APAEMA como Varietats Locals manifiestan su preocupación por la tendencia negativa del garbanzo ya que alertan que en pocos años puede suponer su desaparición. "Cada vez que se pierde una variedad agraria es un problema. El garbanzo en su momento tenía su importancia, perderlo significa perder un cultivo con todas sus virtudes", razona Miquel Serra que, en este sentido, asegura que "es necesario que la conselleria de Agricultura sea sensible y aporte su granito de arena para evitar que se perdieran cultivos". Cabe remarcar que el garbanzo mallorquín es un cultivo "suficientemente importante por sus virtudes": es un alimento humano de primera categoría, buen pienso para el rebaño y su cultivo dejaba la tierra más fértil. Desde las entidades recuerdan que se sembraba en todos los municipios de la isla y dentro de la finca se le destinaban los mejores sementeros. La variedad mallorquina era la más extendida, un garbanzo pequeñito, cilíndrico, de color claro y de buena pasta.