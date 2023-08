Irreverencia religiosa para profanar la fiesta

Algunos ayuntamientos de Mallorca tienen un serio problema con las neofiestas. Lo saben, son conscientes de ello, pero no se atreven a actuar porque pesa más el pánico a la respuesta abonada con exceso de tolerancia que la obligación municipal de equilibrar la celebración lúdica, creativa y necesariamente cívica.

Los propios inventores del Much de Sineu han admitido que no se pusieron manos a la obra para tanto. Se refieren al éxito desmesurado, pero resulta obligado por igual hacer mención a la irreverencia sobrepasada. La religión está incrustada en la creencia y la cultura del pueblo y en Mallorca sor Tomasseta es uno de sus máximos referentes. Se puede reivindicar el feminismo y alertar sobre la homofobia, pero no al precio de ridiculizar unos sentimientos religiosos merecedoras de un respeto que las autoridades civiles están obligadas a garantizar.