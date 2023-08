Un micro abierto durante la sesión plenaria de julio en el ayuntamiento de Calvià ha jugado una mala pasada al alcalde popular de Calvià, Juan Antonio Amengual, y su número dos, Isabel Bonet.

En el pleno del pasado jueves, el primer edil y la segunda teniente de alcalde discutían la postura del partido sobre una moción presentada por el PSOE de extender la gratuidad de 0-3 años a todos los tramos horarios, es decir, además de las cuatro horas lectivas subvencionadas por el Govern, sufragar con fondos municipales la matinera, el comedor y la ludoteca de la tarde, además de en la etapa de 2-3 años como se hacía desde el año pasado, también en el tramo de 0 a dos años.

Tras un extenso debate de cómo quedaba al final la moción socialista, se tenía que pasar a votación. Un micro abierto captó la discusión entre Amengual y Bonet sobre la postura que debía mantener el equipo de gobierno. “Si votamos en contra, mañana salimos en los periódicos. Hay que votar a favor y ya está”, sentenciaba el alcalde. “No, no, no, no”, se mantenía firme Bonet. “Esto no se puede votar que no ¿estás loca?”, le recriminaba Amengual.

Al final, pese a la decisión del alcalde de emitir un voto a favor a la moción socialista, se acabó imponiendo la postura de Isabel Bonet que no desistía en su decisión de rechazar la propuesta de la oposición. “Votamos en contra”, sentenció. Y así fue. De todas maneras, Bonet durante la discusión con el alcalde le explicaba que ya presentarían ellos su propuesta en otro pleno.

En el fondo

La realidad es que equipo de gobierno y oposición estaban en un 90% de acuerdo en la propuesta pero el anuncio del Govern de la gratuidad de 0 a 3 años trastocó la moción socialista. "Estamos de acuerdo en el fondo", reiteraba el alcalde popular. Por ello, el regidor popular Jaime Bujosa instaba a los socialistas a dejarla sobre la mesa porque era necesario estudiarla económicamente. «Se tiene que estudiar, las cosas no se pueden hacer deprisa y corriendo pero tranquilos porque la gratuidad de 2 a 3 años se ha aprobado en el consejo rector del IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià). Tras un intento fallido de modificar la moción socialista para obtener el voto unánime de la corporación, el equipo de gobierno votó en contra.