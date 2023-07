La apropiación del espacio público

Mallorca se empequeñece y empobrece a base de mordiscos sobre su territorio colectivo. Se habla mucho de la invasión de la propiedad privada y no tanto de la apropiación particular del espacio público. Tan lesivo es lo uno como lo otro.

Los caminos y senderos de la isla están trazados sobre la utilidad de dar acceso y vida a lugares de producción agrícola y residencia payesa. Las casas de possessió son nudos vitales de estas conexiones. Antes, ver llegar a una persona a una de estas casas, aún siendo extraña, era un alivio. Era comunicación, servicio y socialización. Hoy es un estorbo porque las possessions están en manos de nuevos ricos, herederos desarraigados y extranjeros de mentalidad ajena a la tradición y derechos consolidados en esta tierra.

El caso del tijeretazo dado a los pasos consolidados en Bàlitx d’Enmig no es, por desgracia, una excepción, pero sí quizás uno de los más descarados. Cuando uno adquiere una finca compra también el respeto a los derechos de paso que le afectan y los beneficios y perjuicios que puedan comportar los caminos que la cruzan. Bajo ningún pretexto puede alterarse su trazado y mucho menos hacerlo por las bravas.

Estamos en un momento crucial para la consolidación y pervivencia de los caminos públicos de Mallorca. Hay mucho patrimonio y uso colectivo tras la cuestión. La catalogación y la información no pueden esperar más. Los testimonios orales, vitales, se desvanecen y demasiados ayuntamientos titubean o dan largas. No quieren molestar a los grandes propietarios, vaya usted a saber a cuenta de qué. Conviene seguir el ejemplo de Sóller en una problemática que no afecta solo a las GR. También a pequeños caminos poco transitados.