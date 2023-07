Representantes de la plataforma ciudadana contra el parque fotovoltaico contemplado en sa Pobla se han reunido este viernes con las autoridades municipales en el Ayuntamiento en un encuentro que «ha tenido momentos de tensión», según explican fuentes del colectivo vecinal, y en el que estos han reclamado más contundencia a la institución municipal contra el proyecto previsto en la entrada de la localidad por la carretera de Llubí, a pocos metros de las zonas residenciales, del polideportivo y de varios colegios.

«Pensamos que el Ayuntamiento no está lo suficientemente activo en esta cuestión», han apuntado fuentes de la plataforma al finalizar la reunión a la que también han acudido los representantes legales de ambas partes. Estos vecinos expresan su malestar por el hecho de que el Ayuntamiento todavía no ha encargado ningún informe de impacto ambiental que aporte argumentos en contra del proyecto, que ya ha sido autorizado por el Govern y contra el que sa Pobla ha presentado un contencioso-administrativo que «todavía no se ha defendido», según asegura la plataforma.

«No nos queda tiempo, debemos ponernos las pilas», advierten los vecinos afectados, molestos con el Ayuntamiento porque «no presentó alegaciones cuando era el momento de hacerlo».

Por su parte, el alcalde Biel Ferragut ha admitido, después de la reunión, que «es un tema difícil». El regidor recuerda que el Ayuntamiento inició la vía judicial contra el proyecto fotovoltaico pero admite que «necesitamos argumentos» para defender el contencioso. Ferragut lamenta también que el traspaso de poderes en la administración autonómica dificulta la tarea municipal y se compromete a «luchar hasta el final» junto a los vecinos.