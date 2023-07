Al contrario de lo sucedido el pasado fin de semana en Can Picafort, el ayuntamiento de Madrid ha decidido no otorgar la autorización al Reggaeton Beach Festival que debía celebrarse entre el sábado y el domingo en el recinto Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, al sur de la capital española, debido a que la institución presidida por el popular José Luis Martínez-Almeida considera que no se dan las condiciones necesarias de seguridad. El festival había vendido ya unas 38.000 de las 40.000 entradas disponibles.

Uno de los motivos de la suspensión, según explica la prensa madrileña, es que los promotores presentaron un plan de movilidad incompleto, del mismo modo que en el caso de Mallorca tampoco presentaron toda la documentación solicitada, en este caso por la conselleria de Medio Ambiente. Por otra parte, el cuerpo de Bomberos del ayuntamiento de Madrid ha emitido un informe desfavorable, mientras que en Can Picafort fue el jurista del Ayuntamiento quien emitió el dictamen en contra. En Madrid, los organizadores tampoco cuentan con la autorización para la superación de los decibelios máximos establecidos en la ordenanza de ruido. En el caso del RBF de Can Picafort, los promotores también solicitaron poder superar los decibelios máximos permitidos, según ha podido saber este diario. Según se desprende del informe técnico municipal, los organizadores del concierto habían solicitado la «suspensión provisional» de los objetivos de calidad acústica acreditando que «las mejores técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de estos objetivos», cuyos valores límites de inmisión de ruido están plasmados en un Real decreto de 2007. El informe técnico señalaba al respecto que si se concede la suspensión de los citados valores acústicos solicitada por la promotora deberá darse cumplimiento a una de las prescripciones impuestas, consistente en la instalación de un limitador-registrador sonoro precintado por la Policía Local para garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal, una condición que se desconoce si llegó a aplicarse en los dos días de concierto. Tal y como publicó este diario, vecinos de la Colònia de Sant Pere, ubicada a 20 kilómetros dle festival, denunciaron que oían perfectamente las vibraciones de la música.