Marga Serrano, autora de un cuento infantil contra el 'bullying': "Todo esto me hizo una mujer fuerte"

Marga Serrano Servera (Son Servera, 1972) es dueña de su propia editorial con la que acaba de publicar ‘Em diuen Va-len-ti-na’ un cuento infantil sobre el bullying con la ilustraciones de Roser O. Salom, que este próximo viernes 21 de julio a las 20 horas será objeto de una mesa redonda en el gabinete de psicología Vila de Paz de Manacor.

¿Es su primer libro infantil?, ¿Es complicado hacerlo siendo adulto?

No, en realidad durante la pandemia escribí uno sobre el ‘dimoni’ de Manacor que se titulaba ‘Em vull vestir de dimonió’. Es difícil porque tienes que bajar varios escalones, tener mucha empatía e intentar pensar como ellos. Este en concreto, por ejemplo, va dirigido a niñas y niños partir de los 8 años.

Usted misma fue víctima de ‘bullying’... ¿Lo habló en su momento?

Durante once o doce largos años... muchos del colegio y también en el instituto. Pero era algo que tenía aparcado. En esos momentos no pedí ayuda a mis padres ni fui a terapia. La presentación del libro va acompañada de un vídeo donde salen tres mujeres víctimas de entre 47 y 50 años... y la última soy yo. Muchos se sorprenden al verme porque no tenían ni idea.

¿El tiempo lo sana todo?

Con la perspectiva puedo ver en qué me cambió la vida... y las cosas positivas que supuso, porque también las hubo.

¿El libro cuenta su historia?, ¿Valentina es usted?

Pensé que escribir esta historia y en este tono me iría bien como terapia. No cuenta exactamente mi historia pero tiene muchas cosas en común. La historia de una niña que no encuentra un espacio de seguridad en su casa y que cree que ella misma puede superarlo.

¿Por qué no lo contó?

Porque estaba avergonzada de reconocerlo y de cómo podrían reaccionar mis padres, a que actuaran contra los acosadores.

¿Qué es lo que más le afectó en su momento?

Lo que no me entraba en la cabeza es que también pudiera haber acosadoras, en femenino. Porque las veía como iguales y como parte de la ayuda o solución, y sin embargo sentí la misma presión. El problema también está en el espectador, el que no hace nada y se convierte en cómplice. Curiosamente algunos de ellos son ahora amigos míos.

¿Qué consecuencias supuso esa presión?

Una consecuencia directa fue que dejé los estudios. Y eso que quería empezar dos carreras, Psicología y Criminología... pero sentí que no me lo merecía; me quedé sin fuerzas para volver a afrontarlo todo con gente distinta. No podía concentrarme en los estudios, no destacaba en clase. Estaba completamente bloqueada.

¿Cómo se encuentra ahora?

Ahora me considero una persona con autoestima, fuerte, creativa, segura de sí misma. El hecho de que me gustara escribir fue un refugio para mi. Colaborar con una revista local como era el Cala Millor7, recopilando recetas de cocina a través de la memoria local y redactadas de una manera diferente, me llevó a que me salieran otras propuestas. Sentí como la gente me respetaba y me miraba mejor.

¿Cuándo fue a terapia?

Cuando era adolescente decidí ir a la psicóloga porque no veía nada que me gustara en mi. Nunca me había mirado al espejo, por ejemplo. Para que vea hasta donde llegaba. Poco a poco y con el avance de las sesiones descubrí una Marga que me encantó.

¿Cuál era exactamente la causa del ‘bullying’?

Fue por el labio leporino. Ese era el principal motivo, aunque personalmente yo nunca le había dado tanta importancia. Necesita de muchas intervenciones. Irónicamente tras cada una de ellas me sentía cada vez más contenta... pero después llegaba el juicio exterior.

¿Qué ha aprendido?

Todo esto me ha hecho una mujer muy fuerte y a desarrollar mucho más mi creatividad. He aprendido a sentir compasión hacia mis acosadores. Y a decir las cosas buenas de la gente que tengo cerca.

Hasta el punto de convertirse en editora y lidiar con ello

Eso es. Primero edité una revista que se llamó ‘Ala est’ y que tuvo que acabar con la pandemia, y después vino la editorial Purpurina, un proyecto personal que ya va por los 19 libros, desde novela hasta ensayo, pasando por libros infantiles.

La literatura como liberación emocional.

Ha sido una liberación y un atrevimiento personal brutal. Estoy enfadada conmigo misma por no haberlo hecho antes. Te das cuenta de que tenemos una libertad tan grande y muchas veces no la ejercemos, que da rabia. Estoy empezando a potenciar la parte positiva. Quiero que el libro sirva no a una, sino a muchas personas.