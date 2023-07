Varios vecinos de Pollença han denunciado que fueron retenidos hace unos días por los guardias de seguridad del aparcamiento de Formentor tras negarse a pagar por estacionar sus vehículos a pesar de que, según aseguran, habían acreditado su condición de residentes en el municipio en cumplimiento del acuerdo entre la propiedad del Hotel y el ayuntamiento de Pollença hecho público a finales de mayo mediante el que el estacionamiento sería gratuito para los ‘pollencins’.

A pesar del anuncio de gratuidad para los residentes, realizado en plena campaña electoral, los vecinos aseguran que «cuando hemos intentado salir del aparcamiento hemos comprobado que no era así». Explican que todos ellos mostraron a los responsables del aparcamiento sus carnets de identidad que «demuestran nuestra residencia en Pollença». No obstante, el DNI no fue suficiente, ya que «se nos empezaron a exigir toda una serie de documentos, entre ellos el certificado de empadronamiento, y que demostrásemos la titularidad del vehículo».

Ante esta situación, los vecinos afectados creen que «es evidente» que los responsables «sólo buscaban poner trabas para que acabásemos pagando». Se produjo algún caso en el que algunos de ellos, a pesar de ser residentes en el municipio de Pollença, no eran titulares del coche que conducían y habían estacionado en el aparcamiento de Formentor. «¿Ahora resulta que no tener el coche a tu nombre te hace menos ‘pollencí’?», se preguntan.

Además, apuntan que en el aparcamiento «no había ningún tipo de información sobre la necesidad de aportar todos estos papeles ni los guardias jurados podían fundamentar esta exigencia absurda que no tiene sentido».

Policía Local

Ante la «insistencia» de estos vecinos de no pagar por haber usado el aparcamiento por su condición de residentes, los responsables del aparcamiento llamaron a la Policía Local, que tomó nota de los hechos.

«Nosotros consideramos que se nos ha retenido de forma totalmente injustificada dentro del aparcamiento que, además, es de titularidad municipal a pesar de los recursos interpuestos por la propiedad del Hotel y tiene la licencia de explotación revocada desde hace unos meses», apuntan los vecinos, que están dispuestos a crear una plataforma ciudadana para «reivindicar la recuperación del aparcamiento y los viales públicos de Formentor».

Estos vecinos participaron en una reunión abierta celebrada la pasada semana en los Jardins Joan March para debatir sobre la «privatización de Formentor» y decidieron realizar algunas acciones de protesta durante este verano para expresar el «malestar generado entre los vecinos» por esta situación.

Una parte de estos vecinos decidieron ir hasta el aparcamiento a «inspeccionar» y pudieron comprobar «una serie de despropósitos» como la existencia de «viales públicos cerrados y aparcamientos de dudosa legalidad». Otro de los objetivos de la visita a Formentor que concluyó con la retención del grupo en el aparcamiento era la de «buscar un lugar adecuado» para convocar una concentración de protesta a finales de verano.