El GOB ha exigido este jueves al ayuntamiento de Santa Margalida y a la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural que “clarifiquen” de forma urgente la situación administrativa del Reggaeton Beach Festival que se celebrará este fin de semana en un terreno de Can Picafort limítrofe con el parque natural del Llevant y al que se prevé la asistencia de unas 18.000 personas.

El grupo ecologista recuerda que el concierto de dos días se llevará a cabo en una parcela rústica colindante con una zona de máximo nivel de protección ambiental como es el parque natural de la Península del Llevant y ZEPA ES0000544 Son Real. “Hace semanas que la dirección general de Espacios Naturales y Biodiversidad reclamó al Ayuntamiento la documentación necesaria para poder redactar el correspondiente informe de repercusiones ambientales sobre el espacio de la Red Natura 2000”, apunta el GOB, que añade que este informe y la resolución de la citada dirección general “son imprescindibles para que el Ayuntamiento pueda otorgar legalmente la autorización para la celebración de la actividad”.

La organización ecologista lamenta que a pesar de la polémica generada, actualmente “ni la Conselleria ni el Ayuntamiento han confirmado que el festival cuenta efectivamente con los informes ambientales necesarios y la correspondiente autorización municipal”. Cabe recordar que el pasado miércoles el Consistorio y los promotores del concierto no quisieron aclarar si existen estos informes y si el festival dispone del permiso. Ante la ausencia del alcalde Joan Monjo, que ha firmado un decreto de abstención por causa legal debido a su presunta vinculación con los terrenos que han sido alquilados a la promotora, el regidor de Medio Ambiente, Turismo y Comercio, Eugenio Garrido, no sólo no aportó la información solicitada por los medios de comunicación, sino que, visiblemente molesto con las preguntas, les remitió directamente a preguntarlo a los técnicos municipales.

Ante esta situación de oscurantismo, el GOB teme que, cuando apenas faltan dos días para el inicio de los conciertos multitudinarios, “podamos encontrarnos con el típico caso de hechos consumados que se saltan los requerimientos de tramitación ambiental”, lo que sería “muy grave, además de ilegal” y “de una gran irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento y los promotores del festival”. Si se llega a este extremo, los ecologistas exigirán la intervención de los agentes de Medio Ambiente ante el “incumplimiento legal”. Por todo ello, reclama tanto a la nueva Conselleria como al Ayuntamiento presidido por Monjo y el PP que “clarifiquen públicamente de forma urgente” cuál es la situación administrativa del festival y si se dispone o no del estudio de repercusiones ambientales sobre el espacio protegido por la Red Natura 2000 y de la autorización municipal.

Además, considera que “la polémica va más allá de las repercusiones sobre el espacio protegido”, ya que la asociación hotelera “se ha manifestado en contra” y el alcalde Joan Monjo se ha abstenido “por causa legal” de intervenir en todos los trámites relativos al festival.

El GOB considera necesario un “marco consensuado” entre todas las administraciones a la hora de autorizar eventos musicales multitudinarios en espacios naturales i rurales. “Ya tenemos sobre la mesa el caso del Rock & Rostoll que se celebra en Maria de la Salut en una zona que desde el año 2019 está protegida como ZEPA, y ahora se añade este caso del Reggaeton Beach Festival, colindante con otra ZEPA y además parque natural”. “Hay que evitar estas situaciones y buscar alternativas de ubicación ambientalmente menos sensibles”, concluye el grupo ecologista.