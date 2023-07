Querido, después de dos domingos seguidos de creernos analistas políticos desgranando los pactos autonómicos, creo que és ben hora que esta sección vuelva a sus orígenes y a lo realmente importante, sobre todo, en mi caso que estoy a punto de descorchar mis vacaciones menorquinas. Así que con las altas temperaturas nos viene como anillo al dedo analizar los outfits que nos dejan nuestros políticos municipales. Suerte tenemos que hay quien sigue el estilo de nuestro alcalde predilecto con sus camisas estampadas. De hecho, el alcalde más internacional es uno de ellos. ¿Debe ir en los estatutos de Més? Ahora que estás a punto de abandonar la cuarentena, pienso en tu regalo pero no sé si te veo con estas camisas de cocoteros, me lo pensaré durante mi periodo vacacional a ver si te sorprendo por tu 50 aniversario con un outfit más Joan Mora o más al estilo Apesteguia. Nada, me marcho a la isla vecina, a brindar que han llegado mis vacaciones para recargar fuerzas. Las necesito después de que las elecciones han transformado mi isla. Prometo que regresaré.

Desfent | Las camisas de cocoteros de los alcaldes

Ay, querida. El calor me ha freído las pocas neuronas que me quedan activas y por tanto te felicito por tu propuesta de dejar de lado nuestros cutre-análisis políticos. Mejor hablemos de camisas con cocoteros estampados, como las que lleva tu alcalde o como las que luce el de Deià, Lluís Apesteguia, que también es de su mismo partido. Particularmente no llevo este tipo de camisas. Me conformo con las que tengo porque no tengo presupuesto para renovar mis outfits veraniegos, cosa que sí podrán hacer la mayoría de alcaldes que tienen el honor y privilegio de colocarse el sueldo que les plazca a su gusto. Debería ser algo que tendríamos que poder hacer todos, eso de poner valor económico al trabajo que realizamos por cuenta ajena. Por lo menos una vez en la vida. Pero como siempre, la política va por un camino y la realidad por otro. Pero no nos desviemos, querida, y hablemos de outfits. Ya que se acerca mi cumpleaños, con gusto aceptaré que me regales una camisa de cocoteros al estilo Apesteguia para lucirla en mis ratos de ciudadano anónimo. Yo te regalaré una pamela.