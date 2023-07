El agua de la red pública del municpio de Campos no es apta para el consumo humano y el Ayuntamiento recomienda no usarla para cocinar "si no se ha realizado un tratamiento previo" como filtrar o hervir el líquido. Así lo ha informado la alcaldesa Francisca Porquer (PP) en un bando municipal que se publicó el pasado viernes para que los 'campaners' tomen las precauciones adecuadas ante esta situación.

Según informa la alcaldesa, la Mancomunitat Migjorn de Mallorca, a la que pertenece el ayuntamiento de Campos, "ha advertido que los resultados de las analíticas de los pozos que abastecen de agua nuestro municipio" han constatado en uno de ellos "la concentración de ciertos parámetros están por encima de los valores límite permitidos para el agua de consumo humano". Por ello, se declara el agua de la red pública no apta para el consumo. Sólo puede utilizarse para las tareas de higiene pesonal y doméstica. El bando añade que desde la Mancomunitat y el Ayuntamiento "se están llevando a cabo tareas para mejorar la calidad del agua lo más rápido posible" y que "una vez recuperados los valores permitidos se dará un nuevo aviso a la población". La principal causa de esta "bajada de la calidad" del agua se debe a un "aumento importante de la candidad de agua extraída por parte de la Mancomunitat, que se encuentra en los límites de su capacidad de funcionamiento". Además, el Ayuntamiento recuerda que el municipio "sigue en situación de prealerta de sequía" por lo que reclama a la población que "extreme las precauciones y haga un uso responsable". Sigue vigente la prohibición que se decidió ya el pasado año de usar el agua de la red municipal para llenar piscinas, regar jardines o lavar coches, terrazas o fachadas. Así, la institución municipal insta a los vecinos y vecinas a adoptar medidas de ahorro de agua y enumera una serie de ejemplos como ducharse en lugar de llenar la bañera; cerrar el grifo mientras la gente se enjabona, afeita o se lava los dientes; utilizar electrodomésticos con la máxima carga posible y con un programa económico; llenar las picas mientras se lavan los platos en lugar de abrir el grifo; no descongelar alimentos con agua; lavar la comida en un recipiente y reutilizar el agua; comprobar que los grifos y los inodoros no tengan fugas; recoger el agua del aire acondicionado y reutilizarla; recoger el agua de la ducha mientras se calienta para reutilizarla; disminuir el volumen de las cisternas del wc; y no usar el inodoro como papelera. De esta forma, el municipio de Campos se suma a los numerosos pueblos de Mallorca que no pueden consumir agua corriente por exceso de nitratos debido a la sobreexplotación de los acuíferos, una situación muy común en el Pla y el Llevant de Mallorca.