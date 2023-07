Vino de Mallorca: El proyecto ReWine se convierte en una oportunidad clave para reutilizar las botellas de vino

ReWine es un proyecto que impulsa la reutilización de las botellas de vino y se convierte en una oportunidad clave para apostar por un modelo que favorezca la producción local y el impulso de la economía circular. Ayer jueves el Centre Bit de Inca fue el escenario elegido para presentar los resultados de una diagnosis preliminar que confirma el potencial de la reutilización de las botellas de vino en Balears, especialmente en Mallorca. La coordinadora de Rezero en las islas ( entidad impulsora de ReWine con el apoyo de la Fundació Mallorca Preservation), Roser Badia, explica que la jornada celebrada en Inca tuvo como objetivo reunir a empresas, entidades y personas que han participado activamente en este diagnóstico, además de otros actores clave del sector para presentar las conclusiones y exponer los próximos pasos a dar.

«Partimos de la base que es un sistema económicamente rentable e interesante para las bodegas en un contexto en el que están incrementando los precios y hay problemas de abastecimiento en algunos modelos de botella. Eso hace que haya un interés creciente para el sector y lo vemos como una oportunidad para promover la producción y el consumo local porque también la reutilización permitirá aportar un criterio de sostenibilidad al producto», defiende Badia que también apunta a que el proyecto puede promover la generación de ocupación con un perfil ambiental y con unos valores sociales porque puede permitir la integración de colectivos vulnerables. «Tiene muchas posibilidades», remarca.

Así las cosas recuerda que en septiembre se empezó a trabajar en el proyecto en las islas creando un grupo motor para analizar si había realmente un interés en llevarlo a cabo. Tras el diagnóstico que este jueves se ha presentado, no hay duda de que el interés de bodegas, agrupaciones vitivinícolas y del sector Horeca es real.

En las islas se producen y consumen unas cinco millones de botellas. Este proyecto solo se centra en la producción que queda aquí, que ronda un 80%. Este primer análisis ha permitido saber cuántas bodegas estarían dispuestas a participar, cambiar su logística e incluso plantear un trabajo en equipo con otras para apostar por un modelo estándar de botella. El resultado ha sido que «una de cada tres botellas que se envasan y consumen en Mallorca se podrían reutilizar, es decir, 1,5 millones podrían sumarse si hubiera la logística y las instalaciones necesarias». Así, un 20% de los productores confirma su interés en sumarse al circuito de reutilización.

Sin infraestructura

«Ahora mismo Mallorca no tiene infraestructura que pueda dar servicio a este sistema. No hay logística. No estamos en el punto de poderlo implantar pero sí hay interés en abrir distintos escenarios», reconoce Badia. En este sentido, avanza, a medio plazo la acción se centra en estudiar y buscar fondos para construir dichas infraestructuras pero «es un proceso lento que tal vez tarde tres años». Pero como «hay bodegas que pretenden hacer algo más inmediato», este jueves se presentó al sector «una propuesta experimental para empezar a trabajar con lo que tenemos». Y lo que hay disponible son las infraestructuras que quedan del modelo antiguo, es decir, las bodegas que en su día reutilizaban sus propias botellas. Lo que hay que ver es si podrían dar servicio a un mínimo de botellas. «Sería ir haciendo pruebas y aprender de los errores antes de ponerlo en marcha», concreta Badia. Otro frente abierto es «que se necesita implantar el hábito de recuperar las botellas que se ha perdido. Se deben vender las botellas y lograr que sean devueltas». Y, añade, si se hace a través de distribuidoras, también hay que mirar el coste de la logística inversa.

Badia avanza que se empezaría con el sector Horeca, un canal que ya está acostumbrado a trabajar con el sistema de reutilización y que tienen un incentivo para trabajar en este modelo. «Proyectos como ReWine permiten al sector dar cumplimiento a los planes de circularidad aportando indicadores para medir el uso de envases reutilizables», remarca.

Ana Riera, directora de Fundació Mallorca Preservation destaca el gran potencial del proyecto y el interés del 20% de los productores indica «la necesidad de iniciar una fase piloto».

Cabe remarcar que las botellas de vidrio reutilizables producen un 85% menos de emisiones de CO2 que las de un solo uno.