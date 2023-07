El alcalde de Sant Joan, Richard Thompson: «Siempre he estado a favor de un liderazgo distribuido y un organigrama horizontal»

Meticuloso y con una gran confianza en su equipo, Richard Thompson se ha convertido en el primer alcalde británico de Balears y tercero a nivel estatal, un hito que reconoce que espera que sirva de ejemplo para animar a otras personas de fuera a implicarse en la política. Vive en Sant Joan desde hace nueve años. Tras cuatro años en la oposición, ahora gobierna este pueblo del Pla gracias a sus cinco regidores de Més y al pacto con el PSOE de Cati Perelló, que ostentará la vara de mando el último año de legislatura.

¿Cómo llega a la política Richard Thompson?

Siempre me ha interesado la política. Mi abuelo era gran amigo del padre de Margaret Thatcher, para él era un motivo de orgullo. Mi infancia estuvo marcada por esta figura mítica pero durante mi adolescencia me di cuenta que no estaba de acuerdo con los postulados de Thatcher y empecé a tener un interés en temas sindicalistas y más de izquierdas. Cuando tenía 16 años tuve la gran suerte de ganar una beca para ir a un colegio internacional en Gales, el United World College, que tiene fama en España porque es donde ha cursado sus estudios la princesa Leonor. Allí había estudiantes de 16 a 18 años de 80 países. Cursé bachillerato internacional, fue una experiencia increíble que me ha marcado de por vida. Abrí los ojos al mundo. Desde entonces siempre he tenido interés en temas internacionales, empecé a viajar y he tenido la oportunidad de visitar 26 países. He trabajado como maestro o dando clases de liderazgo en 16 países. Después de Gales me fui a Honduras. Aprendí mucho, allí maduré. Luego estudié Geografía en la University of St. Andrews en Escocia.

Se define como una persona con un gran interés internacional...

Sí, un interés por la riqueza y las ventajas de conocer gente y maneras de hacer de otros países. Una de las cosas que puedo llevar a mi alcaldía es una visión internacional y lo que a veces puedo aportar es otra manera de hacer las cosas. No quiero imponer, una de las cosas que he aprendido es que debemos ser muy respetuosos hacia otras culturas. No quiero cambiarlo todo pero si puedo aportar una cosa que pueda funcionar mejor, será fantástico. Quiero escuchar a la gente y si se puede combinar la manera tradicional con otra manera para el bien del pueblo, será perfecto.

¿Qué es lo más urgente que necesita Sant Joan?

Lo que más me han repetido es que la gente quiere organización. No criticaré gobiernos anteriores porque tras dos semanas como alcalde me he dado cuenta que no es fácil. Hay mucha presión y si un alcalde o alcaldesa no tiene un equipo grande detrás para darle apoyo es muy complicado. No todos tienen esta base y sin una base grande es complicado. Es la razón por la que estoy tan orgulloso y agradecido con los miembros de mi equipo. También personas de otros partidos y otras sin color político me han tendido su mano, igual que el personal del Ayuntamiento que ha sido fantástico porque quiere colaborar, me quiere enseñar y ayudar. He dado la responsabilidad a los regidores y regidoras, cada uno tiene sus áreas de responsabilidad y confío plenamente en ellos. Delegar, delegar y delegar. En el Ayuntamiento, también.

¿Saber delegar es clave?

Siempre he estado a favor de un liderazgo distribuido y un organigrama horizontal, en vez de vertical. Porque si es vertical todo pasa por el alcalde o alcaldesa. Obviamente hay temas que sí o sí deben pasar por el alcalde o alcaldesa pero hay muchas cosas que no, los regidores y trabajadores deben tener la capacidad de decisión. Tuvimos una reunión con el personal del Ayuntamiento, si doy la responsabilidad de tomar decisiones, les dejé claro que si hay un error yo daré la cara en público. Daré la cara porque si no tendrán miedo de tomar decisiones.

Sacará provecho a sus clases de liderazgo...

No sé si soy experto pero me interesa mucho el tema de liderazgo y durante mi trayectoria profesional he tenido oportunidades de liderar y dirigir. Son dos cosas diferentes. Uno puede ser un buen gerente y un mal líder y viceversa, un buen líder y un mal gerente. Lo que siempre intento es analizar minuto a minuto lo que digo y lo que hago porque es importante. Ya les he dicho que si digo algo que no debería, que me lo digan. Es verdad que a un líder, o a un gerente muchas veces la gente no tiene el coraje de decirle las cosas pero es importante que me lo digan.

¿Richard Thompson es mejor líder o mejor gerente?

[Se lo piensa] No lo sé, es mejor que después de tres años se lo pregunte a la gente de Sant Joan.

¿Cómo le gustaría dejar Sant Joan?

Me gustaría que fuera un lugar donde las cosas funcionan. Durante la campaña ha habido gente que me ha dicho que «Sant Joan es un pueblo sin ley». Por ejemplo, la gente ha desarrollado malos hábitos como aparcar delante un bar para tomar un café, probablemente yo también lo haya hecho pero debemos ser conscientes de que esta acción provoca muchos problemas en la circulación del tráfico. Incluso, si hay un coche mal aparcado, puede provocar un accidente. Debemos pensar en las consecuencias para los demás que tiene esta falta de hábitos. Quiero que funcione bien, por ejemplo, con un sistema más fácil para que las entidades puedan reservar los edificios públicos.

Su alcaldía ha generado un gran revuelo internacional...

Es genial el interés generado pero lo más importante es que ha permitido colocar en el mapa un pueblo del interior de Mallorca que no es conocido y lo ha colocado porque ha sido un pueblo capaz de votar a una lista con edades diferentes, muchos integrantes independientes y con un cabeza de lista que nació en otro país y que no habla 100% bien catalán. Ello demuestra que en un pueblo las siglas de los partidos no cuentan tanto, cuentan las personas. De hecho, hay gente que nos ha reconocido que en Sant Joan han votado a Més y en las instituciones insulares o autonómicas, a la ultraderecha. Es flipante pero demuestra que a nivel municipal se vota a la lista de personas que conforman la candidatura. Somos un gran equipo, he formado parte a lo largo de mi vida de muchos equipos pero nunca me he sentido tan orgulloso de un equipo como el que tengo ahora.