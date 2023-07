Parques de intenciones escondidas y rechazos

Se está demostrando una y otra vez que la gestión y la intención última que se esconde tras los parques fotovoltaicos no es tan transparente ni limpia como la energía que están destinados a generar.

Son Bonet no es el primer espacio de placas solares que deja caducar los permisos de conexión eléctrica y ve denegada la autorización global de instalación. No puede ser casual que un ente de la condición de Aena se deje vencer por un hipotético despiste. Alguna intención no revelada se amaga tras ello.

Otra constante se sucede frente a estos proyectos en lugares sensibles. Pese a reconocer su necesidad, generan una gran oposición vecinal porque transforman el paisaje y ocupan espacios de uso público. Ayer fue Selva, hoy Son Bonet, mañana Sa Pobla y después otros. Es el chispazo de la falta de cohesión con el entorno y de la planificación estratégica y conjunta. Hay muchos proyectos en trámite o la espera que están faltos de claridad y seguridad. La transparencia será buena tanto para los promotores como para los vecinos.