Alarma por posibles vertidos de gasoil de un barco hundido en el Port de Pollença

Alarma en el Port de Pollença por la posibilidad de que el barco que se hundió el pasado 17 de junio en la bahía, a poca distancia del espigón del Club Náutico, pueda incrementar los problemas de contaminación que afectan a las aguas del Moll desde hace años. De hecho, según ha confirmado el ayuntamiento ‘pollencí’, el barco habría vertido parte de su combustible al mar durante unas horas, entre el viernes y el sábado, debido a que el mal tiempo descolocó la barrera de contención que había instalado Salvamento Marítimo alrededor del barco para evitar precisamente la fuga de fuel y aceites de la embarcación. A partir del sábado a mediodía, el vertido quedó controlado debido a una rápida actuación para colocar de nuevo la barrera de contención.

La nueva regidora de Medio Ambiente del ayuntamiento de Pollença, Steffy Pozo (Més), admitió ayer que la situación es «delicada» y que desde su toma de posesión como nueva componente del equipo de gobierno ‘pollencí’ ha invertido ya muchas horas en tratar de buscar una solución al problema que genera la presencia del barco hundido, que es de bandera extranjera. «De momento no hemos encontrado al propietario, a quien tenemos que enviar un requerimiento de responsabilidad para que lo retire», explica. A lo largo de esta semana tiene previsto reunirse con vecinos del Moll para tratar de averiguar la identidad del titular de la embarcación. En caso de no ser localizado, la regidora advierte que su departamento «no tiene competencias ni partida presupuestaria» para proceder al reflotamiento del barco, primer paso para su retirada. Ya ha solicitado información sobre las diferentes opciones que habría para rescatar la embarcación.

En cualquier caso, la prioridad pasa por garantizar que el velero no pierda en las aguas de la bahía el combustible ni los aceites que todavía puedan estar en el interior de los depósitos. Pozo asegura que actualmente no se produce ningún vertido, pero también admite que el barco perdió parte de su combustible cuando, el pasado viernes, la barrera de contención instalada por Salvamento Marítimo se desplazó como consecuencia del mal tiempo. «Un marinero aseguró que había visto el vertido», explica la titular municipal de Medio Ambiente. A las 14,30 horas del sábado, las barreras fueron recolocadas y el barco dejó de expulsar líquidos a las aguas. No obstante, «el riesgo todavía existe», ya que las barreras «no son las definitivas».

En principio, la contaminación no habría llegado a las playas, si bien Steffy Pozo explica que desde la Asociación de Vecinos del Moll aseguraron que «algunos turistas se habían quejado de un fuerte olor a gasoil», aunque posteriormente «el 112 dijo que era una falsa alarma, al igual que la Policía Local, los socorristas y el personal del Club Náutico».

Además de los problemas de contaminación que puede ocasionar el barco hundido, también preocupa la seguridad, ya que se ha constatado que de forma frecuente nadadores cruzan la barrera de contención que delimita la embarcación para bucear hasta la cabina del velero, con el peligro que ello representa.