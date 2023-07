La vertiente del amparo ecologista

El ayuntamiento de Santa Margalida se muestra firme en su decisión de mantener el festival de reguetón de Can Picafort y los hoteleros incrementan la presión para, cuando menos, trasladarlo de lugar en beneficio, dicen, de una clientela que, fiel al turismo familiar de la zona, no está para estruendos de larga duración. El pulso sigue en alto y a partir de ahí se abren distintas especulaciones que seguramente seguirán dando que hablar en los quince días que faltan para el acontecimiento.

Agotados otros recursos, los hoteleros abren ahora la vía ecologista para deshacerse del martilleante reguetón. Se han dado cuenta de que la finca elegida por la organización se sitúa en las proximidades de la desembocadura del torrente de Son Bauló, un espacio natural protegido en el área de influencia del Parc de Llevant. No se percataron de la precariedad natural en el momento de levantar sus hoteles, pero es evidente que el riesgo de alteración medioambiental es alto para un lugar frágil en el que se esperan 30.000 asistentes y 5.000 vehículos. No nos engañemos, los hoteleros no miran plantas y aves, atienden los intereses de su negocio y esto ahora pasa por incompatibilidades con otras explotaciones lúdicas colindantes. Por lo menos lo habrán intentado de cara a la galería.

Cambiar de ubicación significa modificar autorizaciones y esto, a quince días vista, con mudanza en las consellerias, no resulta presumible. El festival de reguetón de Can Picafort seguirá dando que hablar antes de que suene su primera melodía. Tendrá bailes de polémicas previas porque a su alrededor se mueven intereses no siempre compatibles, resultan más bien contrapuestos. Nada nuevo tratándose de Santa Margalida.