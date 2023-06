La alcaldesa de Llucmajora, Xisca Lascolas: «No estoy aquí para copiar a Éric Jareño, pero ha sido un ejemplo de alcalde abierto»

Gracias a un pacto con Vox y ASI, la popular Xisca Lascolas es la primera alcaldesa del municipio. Tras doce años en política municipal, sale de la «zona de confort» para liderar el Ayuntamiento. «Me considero una persona muy abierta y empática. En Cultura, he demostrado que sé trabajar para todos»

Se estrena como la primera mujer alcaldesa en Llucmajor…

Es una etiqueta que soy consciente que llevaré de por vida pero la llevaré con mucho orgullo porque es un honor pero también un reto personal salir de la zona de confort. Llevaba doce años en política municipal tanto en el equipo de gobierno como en la oposición. Siempre lo había visto en segundo plano pero liderar el Ayuntamiento es diferente. Muy diferente. Soy la representante de todos en lo bueno y en lo malo, por lo tanto, lo afronto con fuerza y con ganas.

Una alcaldesa cercana, ¿cómo es Xisca Lascolas?

Me considero una persona muy abierta y empática. Esta legislatura pasada gestionando el departamento de Cultura he demostrado que sé trabajar para todos. Este talante que he tenido con una concejalía de la que normalmente se suele abanderar la izquierda, he demostrado que una mujer del PP puede ser igual de buena o más escuchando a toda la gente. Llucmajor es muy diverso. He escuchado y he trabajado con la Obra Cultural que en Llucmajor es un grupo que se llama Mou Llucmajor que es muy activo y debe seguir siéndolo pero también hemos trabajado con la Fundació Jaume III. Es un municipio muy plural, muy diverso y las entidades vecinales de cada núcleo te piden una actividades diferentes. Debemos llegar a todos.

¿Sería idóneo llevar esta cercanía de la política municipal a las instituciones autonómicas? Reciente es el caso de la bandera LGTBI, que se lució en Ayuntamientos gobernados por PP y Vox...

Por ejemplo, se nos ha dicho que no la hemos puesto en el balcón del Ayuntamiento pero está en la calle que entra a la plaza, justo en el punto donde colocamos la bandera de Llucmajor por la patrona de Santa Càndida. Dentro del acuerdo de gobierno entra la neutralidad de los edificios públicos pero Vox Llucmajor no se negó en ningún momento en colocar la bandera en el mismo sitio donde colocamos la de las fiestas patronales.

¿Fue fácil alcanzar un acuerdo en Llucmajor?

Sí. En Llucmajor hubo un entendimiento desde el primer momento. Con la líder de Vox en Llucmajor Marga Palmer congeniamos desde el primer momento. Es verdad, cada uno hizo su carta a los Reyes y cada uno tuvo que ceder un poco con el fin de lograr un buen acuerdo y un buen pacto entre PP, Vox y ASI. El reparto de áreas es justo, hay muy buen equipo y gente para trabajar.

La legislatura pasada ha sido «movidita» donde ha tenido que primar el diálogo y el consenso…

Sin ninguna duda. No estoy aquí para copiar a Éric Jareño pero ha sido un ejemplo de lo que ha sido un alcalde abierto, del diálogo y del consenso.

Suena como conseller…

No lo sé. Lo leí y la verdad es que pensé [risas] si ahora se va de conseller, ya se hubiera podido quedar aquí. Si lo es, estupendo pero está súper centrado con el restaurante y el hotel. Tiene mucho trabajo.

«Esta legislatura debemos ver los proyectos de todas las semillas sembradas hasta ahora»

¿Qué proyectos debe continuar para dejarlos listos esta legislatura?

Tenemos en marcha las obras del Santuari de Gràcia. Está en marcha. Nos pidieron una prórroga por la falta de material que llega cuando llega pero si todo va bien a finales de agosto toda la explanada quedará lista y la obra del Ayuntamiento acabada. Este mes de julio me tengo que reunir con el Obispado porque los llucmajorers queremos que el santuario esté abierto, que se pueda visitar la zona de jardines, la Mare de Déu, la tumba de Toni Vadell pero es esencial que el Obispado condicione el santuario. Ojalá le ponga hilo a la aguja.

¿Qué supone recuperar este espacio que lleva vallado desde 2017?

Llevamos muchos años con el santuario cerrado desde aquella tormenta, además la estructura necesita una intervención. Ya tenemos ganas de poder recuperar la típica excursión a Gràcia como el Diumenge de l’Àngel.

Otro de los temas enquistados esta pasada legislatura ha sido la Plaza Naranja de s’Arenal …

La Plaza Naranja es la Plaza Naranja [risas]. El día que veamos finalizada la Plaza Naranja será motivo de celebración. Es un tema enquistado. Cuando se iniciaron las obras, en seguida aparecieron problemas que no salían sobre los planos municipales ni de la empresa eléctrica. Espero que en una o dos semanas las máquinas se vuelvan a poner en marcha. Las obras no están paradas pero la empresa constructora está arreglando con la energética la documentación necesaria. Ahora están centrados en el trabajo técnico entre la constructora y la energética pero como no se ven operarios ni máquinas parece que todo está parado. Es verdad que esta burocracia ralentiza el proceso y da una mala imagen, somos conscientes de ello pero el Ayuntamiento pone todos los medios para que se solucione.

Luego están los centros de salud…

Es un tema que he remarcado durante toda la campaña y la presidenta Marga Prohens sabe que una vez nombrada la persona responsable del IB-Salut iremos a tocar puertas porque los centros de salud de s’Arenal y Llucmajor esta legislatura deben estar. Es imprescindible. Saben que iremos a tocar las puertas que hagan falta para que estos dos proyectos en salud sean una realidad.

¿Y en educación?

¡El IES de Maioris! En principio tienen que haber dejado el proyecto definitivo sobre la mesa en el IBISEC. Ahora nos tendremos que encargar de que lo doten de partida presupuestaria en 2024 para se puedan adjudicar las obras.

¿Qué reclamaciones tiene para el Consell?

Dos carreteras imprescindibles. La que une Llucmajor y Algaida, además de la del Cap Blanc. En 2019 vinieron con planos y nos anunciaron a bombo y platillo que a finales de año empezarían las obras, luego llegó la pandemia y Sevillano nos dijo que lo posponía y están igual.

La de Llucmajor a Algaida es una reivindicación histórica de los dos municipios…

Es por seguridad. El alumnado de secundaria de Algaida cada día viene en bus por esta carretera, además Algaida tiene una unidad básica pero su centro de salud está en Llucmajor. Es esencial. Iremos con los compañeros del PP de Algaida a exigir esta carretera al Consell. Aún no conozco a la nueva alcaldesa pero estoy segura que es igual el color político porque esta es una carretera reivindicada por los dos municipios. No es abanderar ninguna política es para nuestros ciudadanos gobierne quien gobierne.

¿Qué pasará con Vallgornera?

Será uno de los proyectos a sacar adelante. Es verdad que sobre la mesa tenemos el proyecto de la canalización pero tenemos que analizar cómo el Govern, el Consell y desde Europa nos pueden ayudar a nivel económico porque es una inversión importante. Es uno de los proyectos que está sobre la mesa, igual que el Teatre de Cas Coix que supondrá una inversión para su remodelación de unos seis millones de euros. Es más que necesario que Llucmajor tenga un espacio multifuncional para la cultura

Muchos proyectos para terminar… ¿alguno nuevo en mente?

Esta legislatura debemos ver los proyectos de todas las semillas sembradas hasta ahora.