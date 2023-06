Que se lleven al chuflete de Campos a Madrid debería ser un motivo de alegría en sí mismo, porque, francamente, y que me perdonen los de su partido, vaya personaje tóxico con el que nos hemos topado. Ese de mallorquín tiene tanto como los cojines de roba de llengües que se venden en el bazar chino de la esquina. A los del PP debería alegrarles el viaje a Madrid de este señor e incluso deberían darle posada por mucho tiempo para que este paraíso que es Mallorca vuelva a brillar sin que nadie venga a discutirnos algo tan básico como es la normalización lingüística o que las agresiones contra las mujeres son ahora violencia intrafamiliar. Como tampoco hubiera sido objeto de discusión que en las negociaciones del pacto de gobierno de Sóller el líder de Seny hubiera exigido a los del PP que se bajaran los pantalones en medio de la plaza para ver el color de sus calzoncillos. Por bajadas de pantalones que no esté. Y por shows tampoco, como el que se ha dado en Deià con el esperpento en diferido de la elección de alcalde. Desde Sóller con amor, querida.

Desfent | Muchos ya deben preparar la camiseta verde

Querido, la alegría de la marcha de Campos a Madrid ha durado poco. «El vivan las Islas Baleares y el visca Espanya» del presidente del Parlament habrá provocado dolor de barriga a más de uno. Incluso tú sales en defensa de la normalización lingüística. No quiero pensar cómo han quedado los esquerrenets como tú llamas al oírlo y más si han leído sus perlas en redes. Me parece que hay más de uno que ya tiene la camiseta verde lista. Pero intuyo que más estupefactos deben haber quedado en las filas de Vox al enterarse de que su número dos en Alcúdia era una conocida drag queen en Ibiza. ¡Menudo pecado! Sé que por decencia al todavía no empezado Govern de na Margalida se le debería dar cien días, pero intuyo que este matrimonio entre derecha y ultraderecha tardará menos de cien días en dar motivos para sacar la marea verde de nuevo a la calle. Toda ilusa pensaba que el PP había aprendido de Bauzá pero veo que no. Encara el faran bo, mira que te dic i ja és dir molt. Desde en Sant Joan más internacional con amor. Por cierto, molts d’anys!!!