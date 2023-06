UGT ha denunciado el "malestar" de la Policía Local de Calvià y ha lamentado que el Ayuntamiento "discrimine a los agentes respecto del resto de funcionarios del Ayuntamiento" con "la excusa de los servicios mínimos de efectivos".

Según ha informado UGT en un comunicado este jueves, el sindicato considera que "la denominación de servicios mínimos para la Policía Local", aprobada por el Ayuntamiento de Calvià y por la que UGT votó en contra, "establece un sistema distinto para la aprobación y denegación de licencias al que existe en el actual acuerdo de funcionarios".

En esta línea, el sindicato ha asegurado que "los servicios mínimos no tratan del número de efectivos que son necesarios para garantizar un buen servicio, debido a que la administración no se compromete a que cuando no se cubran los mismos requisitos establecidos por ellos de forma unilateral, no los cubrirá con permutas de servicio o de descanso, días de devolución u horas extras".

Así, ha indicado que "se ha disfrazado de servicios mínimos lo que en realidad es un cheque en blanco para la denegación sistemática de permisos y licencias a los funcionarios de la Policía".

Por otro lado, el sindicato ha señalado que, "dentro del malestar de la plantilla, se encuentra el bloqueo de días de forma sistemática para cumplir servicios determinados", que aseguran, "limita el otorgamiento de determinadas licencias".

UGT ha hecho también referencia a que el Ayuntamiento quiere "implantar para la custodia de edificios municipales un servicio de seguridad privada, para que cubra la seguridad del Ayuntamiento". Así, ha planteado su disconformidad con esta medida ya que "es una de las funciones propias de los policías locales".

También han indicado "el gran malestar" en los componentes de la División de Operadoras de Radio, ya que durante los últimos años han sido "las grandes olvidadas de la Policía". Así, han asegurado que "en el actual Decreto Organizativo, revisado hasta en dos ocasiones, el último que entró en vigor el pasado día 13 de enero de 2023, la División de OPR es la única que se ha omitido".

El sindicato ha asegurado que los componentes de esta unidad han visto que "en la misma sala de trabajo han colocado cámaras de vigilancia en diferentes zonas del término municipal de Calvià", de forma que ha quedado "cuestionada su legalidad en cuanto al visionado de estas por personal no policial".

Además, ha señalado que los trabajadores de la División "de manera habitual no pueden disponer de su tiempo de descanso al estar sólo una persona de servicio o bien por el volumen de trabajo" y que "es la única División que cuando existe un gran evento, no se nombra servicio de refuerzo para cubrir el servicio con garantía".

También ha lamentado que "en los últimos tres años parte de las Operadoras de Radio no han recibido la formación como el resto de compañeros del Ayuntamiento".

Finalmente, UGT ha recordado que piden "la necesidad de reglamentar el teletrabajo en el Ayuntamiento de Calvià" y que UGT ha presentado "varias propuestas de momento ninguna consolidada".