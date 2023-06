Festival de reguetón de Can Picafort: el alcalde replica a los hoteleros que el concierto no se suspenderá

El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, ha asegurado a los hoteleros de Can Picafort que no tiene intención de denegar la autorización para la celebración del Reggaeton Beach Festival programado para los próximos días 15 y 16 de julio porque, entre otros motivos, los representantes del sector empresarial expresaron su visto bueno al macroconcierto en una reunión del consejo asesor de Turismo de Can Picafort celebrada el pasado 15 de marzo.

Cabe recordar que la Asociación Hotelera de Can Picafort ha instado al ayuntamiento de Santa Margalida a suspender la celebración del festival de reguetón después de que así lo acordase una asamblea general extraordinaria de esta entidad. En una instancia remitida al Consistorio, la asociación hotelera sostiene que «este evento causará al destino más repercusiones negativas que positivas al realizarse en plena zona residencial y colindante con varios establecimientos hoteleros de la zona de Son Bauló y con una afluencia prevista de 15.000 personas». En una carta de réplica dirigida a los empresarios por parte del alcalde Monjo a la que ha tenido acceso este diario, el ayuntamiento ‘margalidà’ «entiende que puede haber preocupaciones y perspectivas divergentes sobre este asunto» y «agradece» a los hoteleros su participación en el consejo asesor de Turismo y su «preocupación por el desarrollo de Can Picafort», pero añade que «teniendo en cuenta las deliberaciones y acuerdos adoptados en este consejo, el Ayuntamiento no puede cumplir su solicitud de denegar la realización del Reggaeton Beach Festival». La misiva recuerda a los empresarios turísticos de Can Picafort que en la citada reunión del consejo de Turismo del 15 de marzo «se llegó a un acuerdo unánime para llevar a cabo el festival», en una sesión en la que «se evaluaron detalladamente los beneficios turísticos y económicos que este evento podría aportar a Can Picafort y se consideró que sería una oportunidad valiosa para promocionar el nombre de nuestro municipio a nivel nacional». La institución municipal asegura que «es importante destacar que se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que el festival se lleve a cabo de manera adecuada y respetando tanto los intereses de los residentes como los del sector turístico». En este sentido, el alcalde Monjo apuntó ayer a este diario que no dará marcha atrás en la celebración del macroconcierto, promocionado como el mayor festival de reguetón de Europa al que se espera la asistencia de unas 15.000 personas, y fue más allá al afirmar que «los hoteleros se preocupan de los ruidos» que generará este evento, pero «yo tengo muchas denuncias por los ruidos que provoca la música en los hoteles». El alcalde, que el pasado sábado renovó el cargo que mantendrá hasta 2025, añadió que el permiso para la celebración del festival «está en tramitación desde hace tres meses» porque el Ayuntamiento quiere ser escrupuloso y «ha pedido información sobre todos los detalles de la organización», además de «mantener muchas reuniones con la Guardia Civil y la Policía Local». Monjo asegura que los organizadores «lo tienen todo en regla». Un 20% de los asistentes vendrá desde la península Los organizadores del festival de reguetón calculan que el 20 por ciento de los aproximadamente 15.000 asistentes que se esperan vendrá desde la península. Así lo explicó el técnico municipal de Turismo en la sesión del consejo asesor sectorial de Turismo de Can Picafort celebrada el 15 de marzo, en la que el Ayuntamiento presentó a los vecinos y a los hoteleros la propuesta para celebrar el Reggeaton Beach Festival el próximo mes de julio. Según el acta de aquella reunión, los representantes del sector hotelero solicitaron información sobre el festival y expresaron sus preferencias para que se celebrase durante la temporada baja, ya que julio es «complicado» para tener disponibilidad de alojamiento. También admitieron que el festival «puede ser positivo» para Can Picafort por el «retorno publicitario» que puede suponer. La propuesta se aprobó por unanimidad. Monjo marca el ritmo a los hoteleros