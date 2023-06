El primer alcalde británico de Mallorca, en Sant Joan, ocupa titulares en la prensa de su país

Pocas veces en su historia Sant Joan se habrá visto tan escrutado por la prensa internacional, la británica, por ser más precisos. Normalmente, suelen ser las andanzas etílicas de sus compatriotas en Magaluf (Calvià) las que concitan el interés mediático verano tras verano. Pero las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo dejaron una noticia curiosa para los medios del Reino Unido: la historia del primer británico, de nombre Richard Thompson, que llega a ser alcalde de un pueblo mallorquín.

Uno de los principales diarios de Gran Bretaña, The Guardian, le ha dedicado estos días una extensa crónica. En declaraciones a ese medio, Thompson asegura que al principio se encontró con algunas reacciones de sorpresa entre sus vecinos cuando dio a conocer que quería ser candidato a alcalde. Pero afirma que la aceptación después fue mayoritaria y, en este sentido, recuerda que ha dado clases de inglés durante los últimos nueve años a «300 ó 400» personas en la localidad. The Guardian recuerda que Thompson no es el primer británico que resulta elegido como alcalde en España.

Mark Lewis

Y ahí está el curioso caso, por ejemplo, de Mark Lewis, quien, sin apenas hablar castellano, llegó a presidir la alcaldía de San Fulgencio, en la Costa Blanca, después de que su antecesor fuese arrestado por corrupción.

«Me gustaría que la gente sintiese que las cosas funcionan eficientemente y que nosotros cumplimos íntegramente con nuestro programa electoral, haciendo lo que dijimos que haríamos. Nuestro lema electoral fue ‘orgull santjoaner’. Queremos que la gente sienta orgullo de su pueblo, de ser de Sant Joan», asegura el nuevo alcalde de Sant Joan a los medios de su país.