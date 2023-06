Una reciente consulta hecha a la inteligencia artificial (IA) ha determinado cuáles son para ella las ciudades más feas de España, distribuidas por comunidades autónomas… ¡Y, oh sorpresa!, ¿A qué no adivinan cuál ha elegido el archifamoso chat gpt com la menos agraciada de estas islas? Pues sí, Manacor. Una sorpresa relativa teniendo en cuenta los precedentes y que las redes han ampliado, siempre que han podido, la fealdad de Manacor como un tópico llegando incluso a elevarla la categoría de 'meme', en la portada de una revista digital satírica o al encabezar una especie de eliminatorias al título mallorquín de la categoría.

Es por ello que, no contentos con la simplicidad de los resultados, hemos querido preguntar por qué la inteligencia artificial llega a esta conclusión, en qué se basa y por que tanta gente confunde su opinión con un estudio o con un posicionamiento fundamentado en la realidad. Evidentemente Manacor no es una ciudad preciosa, eso ya lo sabemos quienes vivimos en ella. Pero tampoco es ese hijo feo al que debemos defender sólo porque es nuestro sin importar la realidad. De ahí a cargarse el 'muerto' de forma recurrente (y eso que por ejemplo estéticamente ha mejorado mucho en los últimos años), hay varios pasos virtuales a comentar. Empezaremos por el principio. ¿Cómo funciona la realidad virtual?, ¿Qué le hace dar este resultado? Hablamos de ello con Adrià Barceló, cofundador de la empresa de marketing y redes 24PM, con sede en sa Bassa, para que desde este punto neurálgico manacorí nos resuelva dudas (ya casi existenciales) sobre la cuestión, ahora más de moda que nunca. “Al final es un sistema informático que elige a partir de lo que encuentra volcado en internet”, explica Barceló, haciendo referencia evidente que el chat gpt ni viaja ni tiene la abstracción para determinar qué es feo o qué es precioso. “En todo caso no se trata de un estudio y no hay que hacerle caso como si fuera información o algo absoluto, porque la inteligencia no tiene personalidad, no es una verdad inmutable”, añade. Hay que explicar por qué lo ha dicho, por qué ha llegado a esta conclusión tan dolorosa… “La inteligencia artificial está pensada para que se parezca lo máximo posible al sistema cognitivo humano. Para que conteste con sugerencias. Por ejemplo, es muy cautelosa a la hora de dar una opinión… no es racista ni homófoba, por ejemplo. Intenta ser objetiva aunque se base en artículos ya publicados de los que va bebiendo; pero como decía, ni ella misma lo considera una verdad absoluta”. “Como empresa estamos al día de lo que va saliendo para poder ir aplicándolo, para que nos ayude a nosotros y a posibles clientes a la hora de trabajar. La gente en general no sabe todavía demasiado bien cuáles son sus mecanismos y cómo contesta, cómo lo hace”, dice Barceló. La tremenda equivocación de Cuatro al mostrar la imagen del pueblo más bonito de Mallorca según la inteligencia artificial ¿Hacia dónde va?. “Pues a que podamos ser más productivos. Siempre el cerebro humano podrá aportar cosas por encima de la inteligencia artificial”. Por el momento nosotros somos su alimento. “Pero no tiene todavía la capacidad inventiva e imaginativa. Es el hombre quien crea el iPhone 16, las máquinas pueden hacerlo posible, pero aún deben ser dirigidas a partir de una idea preconcebida por un cerebro humano. Primero es el humano quien debe saberlo”. "Es una herramienta más y debes pensar cómo tú la puedes explotar” ¿Pero y esto no hará perder puestos de trabajo que serán sustituidos por la IA?: “En cada revolución industrial ha habido un reto similar y los puestos de trabajo no necesariamente se han eliminado, sino que se han ido transformando. Hoy en día encontrar a un desarrollador web es muy complicado, porque hay mucha demanda. Hace unos años ese trabajo ni existía, por ejemplo. Lo que quiero decir es que potenciará aquellas cosas que el ser humano puede hacer y creará también nuevas profesiones que ahora ni imaginamos. Las redes sociales también debían acabar con la interacción entre personas, y con las apps de ligar, por ejemplo, ha sido todo lo contrario… o cuando salió Airbnb también. Es una herramienta más y debes pensar cómo tú la puedes explotar”. Lo más potente Lo más potente de la IA es la conversación que puedes mantener con ella sin nadie detrás. “Esto bien aplicado servirá como una herramienta muy potente de atención al cliente. Es verdad que todavía es relativamente nuevo y si se quiere perfeccionar será caro, pero pronto no sabremos si quien nos contesta es una persona o no. Puedes tener una conversación, puede programarte un viaje o hacer una dieta de hidratos o calorías. Y esto ya es un hecho”, recuerda Adrià Barceló. ¿Cuáles son los límites? En un futuro deberá regularse y dejar claro, como ocurre con la publicidad, que se trata de una máquina. “Puede realizar un resumen de un video de youtube o de un documento pdf y todo esto es sólo la punta del iceberg. Quizá sirva para que los medios de comunicación dejen de tratar las cosas como absolutas a la hora de redactar los titulares. Es cierto que la IA es ahora poco contundente y poco comercial en este sentido”.