En una sala de plenos llena a rebosar, finalmente no hubo sorpresas en la sesión de constitución del nuevo ayuntamiento y Víctor Martí, de UxB, volverá a ser alcalde en la nueva legislatura 2023-2027. Aún así, cabe decir que no todos los cuatro partidos que obtuvieron representación en el Consistorio presentaron candidatura a la alcaldía; el PSOE renunció y dio sus dos votos a la candidata de MÉS, María Aurora Mateu, que, evidentemente, también contó con los dos votos de su propio partido.

Por su parte, el PP dio sus tres votos a su candidata, Catalina María Mascaró, quedando UxB como ganador al obtener el sufragio de sus seis regidores. Como no logró la mayoría absoluta en el pleno, el hecho de haber sido la fuerza política más votada en las elecciones del 28 de mayo otorgaba el cargo de alcalde a Martí, su candidato.

En lo que se refiere al turno de intervenciones, desde la filas socialistas no hubo declaraciones. Por parte de MÉS, María Aurora Mateu felicitó a UxB pero también quiso dejar claro que no siempre que se dice un no, cuando se trata un tema en un pleno, es porque se esté en contra del alcalde sino que, en relación al tema en cuestión, puede haber otras opciones mejores o, en todo caso, debatibles.

Desde el PP, Catalina María Mascaró felicitó a UxB pero también quiso remarcar la necesidad de convocar plenos, cosa que no se ha dado en los últimos diez meses de legislatura. Mascaró también criticó que si bien el alcalde, tras las elecciones, había hecho público un comunicado en el que decía que se había reunido con dos partidos de la oposición, en realidad, dijo la candidata popular, “solamente nos hizo saber que no nos necesitaba”.

Finalmente, en su intervención, Víctor Martí agradeció el apoyo a sus votantes y quiso resaltar que los resultados de los comicios habían dejado claro un mensaje a los políticos del nuevo ayuntamiento: “que se alcancen acuerdos”; también añadió que a parte de que puedan colaborar desde la oposición, el resto de formaciones tiene la opción de integrarse en el nuevo equipo de gobierno.