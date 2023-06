A las 12 en punto las campanas han dado el aviso que era la hora de iniciar la constitución del nuevo ayuntamiento de Felanitx. En este rato de espera, la ya alcaldesa Catalina Soler buscaba la mirada cómplice de su familia y amigos entre el público, hubo guiños de ojos y muchas sonrisas de pura satisfacción. Y es que motivos tiene porque justo 20 años después (los cumplía ayer) vuelve a coger la vara de mando felanitxera gracias al pacto continuista entre su formación, el PP con ocho regidores, y sus socios de El Pi con dos.

Tras el ritual del pleno de constitución de los ayuntamientos en el que los regidores y regidoras electos han prometido el cargo (tres del Bloc y una de El Pi por imperativo legal) y se ha procedido a la elección de la alcaldesa con los votos de los regidores del PP (pese a la ausencia de Enrique Garzón que tomará posesión en el próximo pleno) y los dos de El Pi, Catalina Soler ha sido investida como alcaldesa por mayoría absoluta entre efusivos aplausos de la sala de plenos.

Primeras palabras

Las primeras palabras de ya alcaldesa felanitxera han llegado a las 12.25 horas en punto. Visiblemente emocionada, lo primero de todo ha sido agradecer el público el sincero apoyo de su familia. “Ayer hacía 20 años que fui elegida alcaldesa. Gracias por elegirme otra vez. El 28M me hicistéis la persona más feliz. Quiero dedicar las primeras palabras a mi familia y amigos que durante 20 años no me han reprochado nunca si he faltado a una cena o me he perdido un partido por el hecho de estar el política”, ha confesado que ha tenido una especial dedicación a sus dos hijos “sus mayores críticos”. Un guiño que ha conseguido arrancar alguna que otra lágrima al mayor mientras el pequeño sonreía sentado sobre su abuela. “Madrina, vuelvo a ser alcaldesa”, le ha dedicado a su familiar que “vuela alto desde el cielo”.

Y tras los agradecimientos, ha descorchado la nueva legislatura. “Empieza un mandato nuevo. Los electores no quisieron una mayoría absoluta, apostaron por el pacto continuista de los últimos años y del que me siento muy orgullosa. Estiendo la mano al resto de grupos políticos que deben hacer una oposición crítica y constructiva”, ha detallado. “Trabajaremos para que Felanitx y todos sus núcleos sean un municipio dinámico y solidario. Reafirmo mi compromiso para lograr que estemos orgullosos de tener un pueblo limpio, por ello, serguiré gestionando Medio Ambiente”, ha desgranado. Con el fin de agilizar las licencias urbanísticas, el ya exalcalde de los últimos cinco años, el regionalista y socio Jaume Monserrat además de primer teniente de alcaldesa se encargará de Urbanismo. Catalina Soler como alcaldesa tiene muy claro que se debe trabajar con un único objetivo, que Felanitx sea el gran beneficiado. Pese a las críticas vertidas por la oposición, la veterana política ha aconsejado a sus regidores que lo disfruten. ¿Su promesa? “Nunca dejaré de ser na Carreixeta que he sido durante 20 años”, una promesa que ha arrancado los aplausas en una concurrida sala de plenos.

La alcaldesa ha dado la palabra a los regidores de la oposición. Mientras que Maria Vidal de Vox ha agradecido el apoyo a sus votantes, ha cogido la palabra José Ignacio Hidalgo, el socialista que ha recogido el acta tras la renuncia del candidato del PSOE Xisco Duarte tras los nefastos resultados del 28M. Ha advertido que no les darán los 100 días de gracia porque se trata de “un pacto continuista” gracias al que “las licencias urbanísticas tardan más de tres años”. También les ha reprochado minutos después de tomar posesión como equipo de gobierno que no hayan bajado ningún impuesto, que la mitad de los comercios hayan cerrado, que Felanitx sea un vertedero, que tengan el auditorio cerrado o no hayan promovido ninguna acción para facilitar el acceso a la vivienda. “Queremos hechos no palabras”, ha terminado su intervención el nuevo regidor socialista que de todas maneras no ha dudado en avanzar que harán propuestas en positivo y que si algunas de las iniciativas del equipo de gobierno les gustan, votarán a favor.

Por su parte, Miquel Lluis Mestre del Bloc también ha advertido al nuevo equipo de gobierno que no les darán los 100 días de gracia porque se trata de un “pacto continuista”. Finalmente el ya primer teniente de alcaldesa, Jaume Monserrat, de El Pi ha agracedido sus últimos ocho años en el Ayuntamiento, cinco de los cuales ha sido alcalde. “He dedicado ilusión y esfuerzo para que Felanitx avance. He crecido como político. Después de cuatro años difíciles, lo hemos superado todo. Ahora empieza una nueva etapa marcada por la continuidad del pacto que ha funcionado. Hoy dejo de ser alcalde pero acompañaré a la alcaldesa y le daré una mano, por ello, agradezco su confianza. Cerramos una legislatura satisfechos porque dejamos proyectos encaminados que a lo largo de los próximos cuatro años serán una realidad”, ha avanzado el ya exalcalde felanitxer.

Negociación

Los nuevos ayuntamientos que surgieron de de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo de 2023 se han constituido este sábado 17 de junio, veinte días después de los comicios.

Los partidos han tenido poco más de 15 días para negociar. La rapidez con que se resuelve el proceso no permite negociaciones largas entre partidos para decidir quién llega a la la alcaldía: sólo transcurren poco más de dos semanas desde las elecciones hasta la sesión constitutiva, que siempre es en sábado.