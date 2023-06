Miquel Nadal ha sido proclamado alcalde de Sóller con once votos a favor tras el pacto in extremis que alcanzó la tarde anterior el PP con el partido Seny que garantiza una mayoría suficiente al nuevo alcalde sin tener que recurrir a negociaciones con los partidos izquierdas de la oposición.

En un breve discurso, el nuevo alcalde, más allá de tener palabras para su familia y colaboradores, ha reconocido que durante la pasada legislatura y el período de negociación del nuevo pacto “hemos vivido momentos de tensión”, aunque tras hacer borrón y cuenta nueva aseguró que en el nuevo gobierno “somos un equipo de once del que estoy seguro que lo hará bien”, a lo que ha añadido que “este será mi reto” para los próximos años. Nadal ha enumerado algunos proyectos que afrontará en su primer mandato como alcalde, como la culminación de la reforma del teatro Defensora, la creación de nuevos aparcamientos, el centro de día, la mejora de los parques infantiles o la reconversión del recinte Infante Lois.

Oposición

Frente a su gobierno de coalición tendrá dos partidos en la oposición. Més per Sóller, a través de su portavoz Laura Celià, ha asegurado que “fiscalizaremos la labor del gobierno y ejerceremos un control con rigor de su trabajo, y le ha recordado a Nadal que “seremos exigentes porque ahora ya no tienen excusa de que en el Govern y el Consell gobierna la izquierda”. Por su parte, Jaume Mateu, portavoz del PSOE, ha añadido que el nuevo gobierno genera “muchos interrogantes” como los referentes a la estabilidad del pacto o los proyectos prometidos por los partidos que forman el nuevo ejecutivo local. Mateu ha recordado que desde la oposición “seremos exigentes y no ingenuos”.

El socio de Nadal, Sebastià Aguiló, ha vaticinado la llegada de “tiempos difíciles” aunque “nos arremangaremos para dar solución a los problemas que vayan saliendo” y para ello “nos dejaremos la piel”.

Entre los primeros que han felicitado al nuevo primer edil, los exalcaldes de Sóller Carlos Simarro y Jaume Servera. Previamente a la investidura, todos los ediles han jurado su cargo, algunos de los cuales con las habituales coletillas de añadidura.