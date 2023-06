Lletra Menuda | La presión del último momento

A fin de cuentas, y ahora que ya se pueden contemplar con perspectiva sobrada, los resultados de las elecciones municipales eran previsibles y sino, posibles. Se entiende, por tanto, que todo debía estar calculado en cuanto al modo de proceder dentro del abanico de posibilidades que arrojaría el 28 de mayo. Pero en demasiados casos, los partidos las han echado al suelo y, deprisa y corriendo, hecho nada justificable, se han visto en apuros para consolidar pactos de gobiernos fiables. Y lo que queda, en cuanto a deberes pendientes.

Esta es la palabra, fiabilidad, porque a la hora de negociar han sobrado los recelos y las disputas personales. A última hora de la tarde de ayer una decena de ayuntamientos de Mallorca permanecían en el alero, fluctuando como si fueran acciones de bolsa insegura, y en la mayoría de casos lo hacían por los rifirrafes entre PSOE y Més, dentro de un panorama poco alentador al que se debe sumar todavía las situaciones muy particulares de Santa Margalida, Binissalem y Sóller, donde el PP al final cedió ante Seny. En Santa Margalida, PP y la Convergència de Monjo anunciaron la reedición del pacto pasadas las diez y media de la noche. Cada uno de estos municipios daba para un serial.

Último momento

Manacor se volvió a complicar en el último momento. Los socios a palos han acreditado su incapacidad por gestionar el éxito de la legislatura anterior. ¡Ay, si hoy volviera a haber elecciones! En Pollença iban camino de agotar al personal por inmovilidad, aunque en el último momento Martí March se aseguró la alcaldía pero con todo por hacer y organizar. Llamativo el caso de Campanet donde Més gobernará en minoría con oposición de izquierdas y ya no hablemos de Capdepera con concejalías hechas añicos. Montuïri se ha resignado a su pacto inevitable entre socialistas y econacionalistas, un ámbito en el que Inca, solo por su peso demográfico, puede exhibir el mejor cartel. El Pi se conforma como isla política, preferentemente en los municipios del interior y más en concreto en los del Pla. PP y Vox han sido los más avanzados en atar pactos. Calvià y Llucmajor no han sido escollo para ellos. Palma, ya saben, es otra historia. Firmar primero tiene sus ventajas, sobre todo si después el fogueo y las riñas de la izquierda te dejan en un segundo plano y te otorgan mayor discreción.

Pactar no es deshojar la margarita ni imponer vetos que solo corresponden al votante. Es ensamblar capacidades de visión política y gestión ejecutiva posible. Para eso, según se está demostrando, no hay escuela y sí un atrevimiento tan acentuado como el de la ignorancia.

Los mismos candidatos que repasan con lupa el censo electoral y en muchos pueblos llaman puerta a puerta y se adentran de bar en bar en demanda del voto, reniegan después del mismo esfuerzo previsor para atar pactos aceptables. Disponen de encuestas y estudios que las urnas convierten en creíbles en una época en que las mayorías absolutas se cotizan escasas y caras, pero nada.

El primer resultado de esta situación es una fuerte presión de último momento que afecta no solo a los implicados de forma directa, salpica también de lleno a la ciudadanía, abona la decepción y deja a los consistorios mal avenidos con mayor dificultad de arranque para nueva gestión. Esto, en definitiva, es lo que verdaderamente importa. Lo lamentable.

No es cierto que el lunes comience una nueva legislatura en todos los ayuntamientos –¿porqué le llaman así si los ediles no legislan aunque conviertan sus plenos en parlamentos de juguete?–, en bastantes de ellos se iniciará una época de segunda oportunidad, un tiempo de descuento para hacer pactos de verdad. Ya veremos cómo acaba, o si llega a empezar de verdad, lo de Manacor y Pollença o cómo se aguantan Capdepera y Binissalem. También conoceremos por donde van los tiros en el siempre turbulento Santa Margalida.

Volviendo a dos casos estridentes y significativos, para decirlo de manera gráfica, la vara que hoy alzarán Martí March y Miquel Oliver en Pollença y Manacor no asegura éxito o estabilidad segura, es el indicativo de que queda mucho por hacer, por asegurar, y de que los comienzos no han sido buenos. Se han gastado energías de manera innecesaria cuando se daba por supuesto que los implicados, veteranos ellos, sabían de sobra que buena parte del acierto radica en un buen comienzo. No ha sido el caso y los destinatarios, la ciudadanía, se ha percatado de ello.