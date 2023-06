Los ayuntamientos de Mallorca se constituyen este sábado con 26 alcaldes nuevos

Las divergencias entre partidos progresistas en diversos municipios de la isla deja en el aire varias alcaldías cuando faltan pocas horas para la constitución de los ayuntamientos prevista para este sábado. En algunos casos serán elegidos alcaldes de izquierdas porque forman parte de las listas más votadas que iniciarán el mandato en situación de minoría, pero en otros la consecuencia será que algunas alcaldías quedarán en manos del PP porque las formaciones progresistas no han sido capaces de ponerse de acuerdo para formalizar un pacto.

Uno de los casos más flagrantes es el de Capdepera, donde PSOE, que pasó de ocho a cinco concejales, y Més, que subió de cuatro a cinco ediles, no están por la labor de llegar a un acuerdo debido al veto impuesto por los ecosoberanistas (ratificado por la dos veces en asamblea) al actual alcalde Rafel Fernández, que ya ha dicho que no piensa renunciar para facilitar el pacto progresista. Así las cosas y tras no cerrarse un pacto entre PP y Més, la candidata popular Mireia Ferrer podría ser elegida alcaldesa porque su partido fue la lista más votada. «Si nada cambia, entraremos a gobernar en minoría. Seré la primera alcaldesa que tenga Capdepera. Es un honor. Intentaremos tener colaboración de todas las formaciones tanto PSOE como El Pi y Més. No cerramos la puerta a nadie porque cuando se trata de un gobierno en minoría nos tenemos que ayudar», explicó ayer la candidata popular mientras que desde las filas de Més no rechazan «acuerdos puntuales» con el PP.

En Lloseta, durante todo el día de ayer seguían las negociaciones para intentar forjar un pacto de izquierdas que podría integrar a PSOE (tres concejales), Més (tres ediles) y Ara Sí (un representante) o bien El Pi (un edil). En caso de no llegar a una entente entre estos partidos cuyos votos sumarían una mayoría suficiente, el PP, que fue la formación más votada el 28M y consiguió cuatro representantes, podría conseguir la alcaldía en la persona de Francesca Ramis. El PSOE fue el partido más castigado en las elecciones, pasando de seis a tres representantes, por lo que perderían peso e influencia en un hipotético pacto de izquierdas que ayer al cierre de esta edición todavía no estaba encaminado.

En Campanet tampoco ha sido posible un entendimiento entre Més y el PSOE, partidos que históricamente están enfrentados en la localidad del Raiguer y que siguen sin superar sus diferencias al inicio de la nueva legislatura. Todo indica que Guillem Rosselló, candidato de Més, resultará elegido alcalde por pertenecer a la lista más votada. La formación ecosoberanista se postuló ayer para acceder a la alcaldía este sábado por falta de acuerdo con el resto de partidos. La asamblea ha descartado un pacto con el PSOE «teniendo en cuenta lo que ha pasado en estas últimas legislaturas», aunque ofrece una «mesa de diálogo para restablecer puntos de entendimiento y recuperar la confianza». Més ha tendido la mano a Mou Campanet (dos ediles) para formar una mayoría estable, aunque esta formación ha replicado que solo formarán parte de un gobierno entre los cuatro partidos o bien con la participación del PSOE.

Manacor, Més y AIPC en minoría

Manacor ha sido uno de los municipios que más cola ha traído en estas semanas de negociaciones. Las tensiones entre Més-Esquerra y PSOE son más que evidentes. Los hasta ahora socios, junto a Podemos, se han reunido hasta en siete ocasiones y no han logrado acercar posturas en temas de las áreas de gobierno. Así las cosas con la incógnita del voto de los cuatro regidores socialistas, Miquel Oliver revalidará la vara de mando gracias a los apoyos de sus siete concejales y los dos ediles de AIPC que sí entrarían a formar parte del equipo de gobierno manacorí, de momento, en minoría y a la espera de seguir negociando a partir del lunes que es la voluntad de la socialista Núria Hinojosa. La SAM y Comunicación son los puntos de fricción.

En Algaida, la alcaldía también es lo que ha impedido hasta el momento formalizar un gobierno entre socialistas y ecosoberanistas. El 28M dejó al PSOE de Margalida Fullana con cinco regidores (uno menos que en 2019) mientras que Més de Marga Puigserver mantuvo sus tres ediles. El PP ganó cuatro ediles y uno Vox. Con este nuevo escenario municipal y tras intentos de «vertebrar un proyecto compartido con Més», los socialistas han comunicado que no ha sido posible llegar a la sesión de este sábado con un acuerdo de gobernabilidad. «No desistimos de nuestra responsabilidad como fuerza ganadora y no cerramos la puerta a continuar trabajando para llegar a un acuerdo para una mayoría progresista en Algaida», explican en su comunicado.

Pacto en Santa Margalida

A las 22.30 horas, Santa Margalida anunciaba que reeditaba el pacto entre el PP y la Convergència de Joan Monjo con Martí Torres como alcalde los últimos dos años de legislatura. Al cierre de esta edición otros municipios seguían pendientes de cerrar pactos. En Binissalem, todo apunta a una reelección del actual alcalde Víctor Martí como candidato de la fuerza más votada (Unió per Binissalem) ante la falta de acuerdos.