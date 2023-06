El Govern excluye de s’Albufera una finca donde Endesa proyecta un parque solar

El Consell de Govern celebrado el pasado lunes aprobó un decreto mediante el que, a raíz de una sentencia judicial, se modifica el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de s’Albufera para excluir de la Zona Periférica de Protección del parque natural la finca de Can Balança, en la que la entidad Enel Green Power España S.L., propiedad en su mayoría de la compañía eléctrica Endesa, contempla la construcción de un nuevo parque fotovoltaico que tiene un informe desfavorable por parte de la comisión de Medio Ambiente.

La citada finca de Can Balança, ubicada junto a la central térmica de es Murterar (Alcúdia) y limítrofe con el parque natural de s’Albufera, está formada por cuatro parcelas que quedaron integradas en la Zona Periférica de Protección del humedal a raíz de la aprobación, en febrero del pasado año 2021, del PORN de s’Albufera por parte del Govern con un decreto que suponía la ampliación del parque natural en un 24 por ciento tras la incorporación de 390 hectáreas a la zona protegida. Asimismo, también se habilitaba una zona periférica de protección de 754 hectáreas en las que se incluyeron las cuatro parcelas de la finca de Can Balança.

La citada entidad filial de Endesa presentó entonces un recurso contencioso administrativo contra el decreto de aprobación del PORN de s’Albufera y el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) emitió el pasado 2 de diciembre de 2022 una sentencia favorable a los intereses de la entidad de Endesa mediante la que declaró la nulidad del decreto «en cuanto incluye las parcelas 377, 379, 380 y 381 del polígono 7 de Alcúdia en la Zona Periférica de Protección». Las costas se impusieron a la administración demandada, el Govern.

El pasado 15 de mayo, el TSJB declaró firme la sentencia del pasado año y requirió a la conselleria de Medio Ambiente a cumplir el fallo en el plazo de diez días.

Como consecuencia, el pasado 24 de mayo el conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, resolvió la ejecución de la sentencia y finalmente el Consell de Govern del pasado lunes aprobó la modificación del PORN y la exclusión de las cuatro parcelas de Can Balança, que ya no forman parte, por imperativo legal, de la zona protegida del parque natural del norte de Mallorca.

Parque fotovoltaico

La entidad Enel Green Power España S.L. había proyectado en los terrenos de Can Balança un parque fotovoltaico en una de las cuatro parcelas de la finca, con una superficie de 68.299 metros cuadrados y la instalación de 13.500 paneles solares en una zona que limita con el parque natural de s’Albufera.

No obstante, en mayo de 2021, poco después de que la filial de Endesa interpusiera el contencioso contra la ampliación del parque, la comisión balear de Medio Ambiente emitió un informe desfavorable al proyecto fotovoltaico. A pesar de que el proyecto no afecta directamente a zonas de la Red Natura 2000, las parcelas elegidas son limítrofes con el LIC y la ZEPA Albufera de Mallorca y con el parque natural, principal motivo por el cual la declaración de impacto ambiental es desfavorable. De hecho, uno de los motivos del informe en contra es la ubicación del proyecto en la Zona Periférica de Protección de la cual ya no forma parte por decisión judicial.

La compañía aún debe «analizar» la nueva situación

Fuentes de la compañía eléctrica Endesa, propietaria en su mayoría de la entidad Enel Green Power España S.L., promotora del parque fotovoltaico junto a es Murterar, prefirieron ayer no valorar la decisión del Govern de excluir la finca de la zona de protección de s’Albufera porque es el resultado de una sentencia judicial «muy reciente» que la entidad «todavía debe analizar antes de realizar una valoración».

De esta forma, la empresa no aclara sus intenciones con el proyecto de parque fotovoltaico después del nuevo escenario que se ha abierto tras la exclusión de Can Balança del ámbito del parque natural, una actuación que podría impulsar de nuevo el proyecto. Cabe recordar que una de las razones por las que Medio Ambiente informó en contra es que la finca formaba parte de la zona periférica de protección del parque, un obstáculo que ha desaparecido.