La Federación Socialista de Mallorca remarcó este martes su apuesta por un gobierno de izquierdas en Capdepera y quiso enfatizar su «máximo apoyo» al candidato del PSOE a la alcaldía, Rafel Fernández, «que no dará ningún paso al lado».

Éste es el mensaje rotundo que lanzó ayer la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, en respuesta al comunicado lanzado por Més per Capdepera el día anterior. La formación econacionalista defendió la necesidad de que el actual alcalde en funciones Rafel Fernández (PSOE) debe dar «un paso al lado» como condición para pactar con los socialistas

«Nuestro partido apuesta por un entendimiento entre el PSIB-PSOE y Més per Mallorca para que el gobierno progresista sea una realidad y, si no es así y gobierna el PP en Capdepera, será porque Més per Mallorca lo habrá querido», manifestó Cladera.

Profundizando en esta idea, aseguró que su partido será «inflexible» en este punto a la hora de defender que Fernández debe ser el próximo alcalde de Capdepera. «No daremos la cabeza de alguien que ha trabajado tanto para desarrollar políticas progresistas en el pueblo», recalcó.

Cladera expresó su sorpresa por la «actitud» de la formación ecosoberanista «después de tantos años de gobiernos de izquierdas en el municipio de Capdepera».

Políticas transformadoras

«Por eso queremos trabajar conjuntamente con políticas que sigan transformando la vida de los ciudadanos del municipio», añadió la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca.

En las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, el Partido Popular fue el más votado en Capdepera con 1.181 votos, que le reportaron cinco concejales. El PSOE quedó en segundo lugar, con 1.109 sufragios y otros cinco ediles. El mismo número de regidores tuvo Més, mientras que El Pi logró dos concejales.

De esta forma, PSOE y Més sumarían una mayoría absoluta de 10 concejales. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible llegar a un acuerdo. En un comunicado de prensa enviado el pasado lunes, Més señaló: «Después de los históricos resultados electorales, la gente de Més per Capdepera estaba muy ilusionada con la idea de poder gobernar mediante un acuerdo con el PSOE».

«Cambio de rumbo»

Y, a continuación, agregaba, en una alusión directa a Fernández: «Pedíamos un cambio en el rumbo de algunas políticas, pero también que la persona que ha dinamitado durante los últimos doce años cualquier entente entre la izquierda en Capdepera diese un paso al lado, pero esto no ha sucedido».

«Se nos dijo que el señor Fernández debe ser alcalde sí o sí, un escenario que nuestra asamblea no considera válido», apuntó la formación, que, de todas formas, confió en que finalmente ambas formaciones puedan llegar a un acuerdo: «De momento no ha sido posible, pero todavía estamos a tiempo». Més per Capdepera explicó que el candidato socialista «ha rechazado una y otra vez cualquier pacto con Més en estos últimos ocho años».