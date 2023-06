Legalización de las obras del Hotel Formentor | Martí March, futuro alcalde de Pollença: “Queremos clarificar todo el proceso, que ha sido poco transparente y ha generado muchas críticas”

Las reacciones a la noticia de que el equipo de gobierno del ayuntamiento de Pollença en funciones ha legalizado las obras del Hotel Formentor no se han hecho esperar. Y es que a una semana de la constitución del nuevo Consistorio, el alcalde en funciones Andrés Nevado ha firmado un decreto de alcaldía que da el visto bueno a las obras de reconstrucción del hotel, proyecto básico y ejecutivo, al tiempo que legaliza las actuaciones que se habían hecho desde entonces.

El ganador con siete regidores de las elecciones municipales en Pollença, el socialista y conseller de Educación en funciones, Martí March, ha sido muy claro al advertir que si toma la vara de mando trabajará para clarificar el proceso que ha girado entorno al Hotel Formentor. Es verdad que ahora están en plenas negociaciones para cerrar un pacto con los cuatro ediles de Més, por ello, especifica “lo pongo en condicional”. Si el sábado se convierte en alcalde de Pollença tiene claro que “cuando entremos en el Ayuntamiento, si al final es así, queremos clarificar todo el proceso de Formentor porque pensamos que la información que tenemos no nos gusta. Ha habido poca transparencia y lo queremos clarificar. Estamos a favor de la reforma pero el proceso nos parece discutible”.

En estos momentos, admite, al no estar en el Ayuntamiento desconoce los expedientes pero “si le han otorgado la licencia es porque administrativa y legalmente la pueden dar”. Ahora bien, dicho esto, vienen las puntualizaciones. “Durante toda la campaña hemos dicho que estábamos de acuerdo que se hiciera la reforma de Formentor porque nos parece que este hotel es un elemento importante desde el punto de vista histórico, turístico, económico y cultural pero creo que todo se ha hecho con poca transparencia y a través de acciones que han generado muchas críticas”. Las enumera: “La demolición sin licencia, ahora se da la licencia cuando ya tiene una parte construida, el tema del aparcamiento que está en proceso judicial o los escombros en zona protegida. Ha sido un conflicto tras otro y eso no es bueno para la imagen de Formentor”. Por ello, resumen, si es el futuro alcalde de Pollença se pondrá a trabajar para clarificar el proceso.

Licencias

Quien sí conoce a rajatabla los expedientes es su hermano y hasta que entre el nuevo Consistorio líder de la oposición. Así Miquel Àngel March responde a la noticia con un “ya sospechábamos que pasaría”. “Todo lo que hace referencia a Formentor ha sido un escándalo, un despropósito”. De hecho, intuye, que todo estaba “planificado”: “Se da una licencia de reforma con la que se lleva a cabo la demolición del hotel. Luego se reconstruye sin licencia y ahora legalizan lo que está hecho. Yo creo que todo estaba planificado desde el primer momento. Es verdad que alguien dirá que las licencias son un tema reglado, pero está claro que lo que no es reglado es la rapidez que han tenido las del Hotel Formentor en relación a las otras licencias que se dan en Pollença. Es lo que sorprende. Pese a que sea una cosa reglada, la rapidez con la que se han dado no tiene lógica. Está claro que ha pasado por encima de otras con criterio político, no con criterio técnico”, razona. De hecho, en la misma línea se postula Martí March: “En el tema de las licencias creo que no ha habido igualdad de oportunidades desde el punto de vista de otras personas que quieren hacer obras o han pedido licencias. Ello nos preocupa porque parece que no todos han sido iguales por ello lo queremos clarificar”.

Finalmente, Miquel Àngel March admite que “sospechaba que antes de terminar el mandato se daría la licencia de reconstrucción”. Se explica. “Había visto algún que otro informe municipal en esta línea y así ha ocurrido, justo una semana antes de empezar el nuevo mandato se ha dado la licencia. Ha sido la guinda del despropósito de Formentor”, resume el líder de Junts Avançam a quien le sigue llamando la atención que en todo el proceso el Ayuntamiento no haya abierto ningún expediente de disciplina urbanística.