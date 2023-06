Estefanía Gonzalvo, alcaldesa de Andratx (PP): «Tenemos que mejorar la limpieza de las calles de Andratx y crear más plazas de aparcamiento»

¿Qué fue lo primero que sintió al darse cuenta de que el PP había ganado con mayoría absoluta en Andratx?

Si le soy sincera, la verdad es que sentí un cúmulo de sentimientos. Pasé de la incredulidad, a la felicidad para llegar a la responsabilidad. Me siento muy responsable de la decisión de los andritxols de querer que, por primera vez en la historia de la democracia, Andratx tenga un gobierno de un solo color con mayoría absoluta y que no se tenga que llegar a acuerdos de pactos entre partidos. Es una gran responsabilidad y un gran honor. Estoy muy agradecida por la confianza.

¿Considera que ha sido clave para lograr esa mayoría absoluta la gestión del último año en que estuvo en la alcaldía, tras la moción de censura al alcalde socialista, Antoni Mir?

Sin duda. Los andritxols han dado al Partido Popular su voto de confianza para poder seguir con el proyecto de cambio que iniciamos hace 10 meses. Es ahora nuestra responsabilidad coger este mandato y no defraudarles. Y así lo haremos.

¿Cuáles son las principales medidas que aplicará en sus primeros 100 días de mandato?

Sobre todo, queremos trasladar el revulsivo de gestión a todas las áreas que el Partido Popular no ha gestionado durante estos últimos meses. Todos los departamentos van a trabajar por igual y los andritxols van a notar los cambios en breve. Pero, a modo de ejemplo de aquello que es más visual, nuestras calles necesitan mejorar su limpieza y su estado, hay que conseguir que Andratx sea un municipio completamente accesible y debemos dotarlo de más plazas de aparcamiento.

La comarca de Ponent – Andratx y Calvià – suele encabezar todos los ránkings estatales de precios inmobiliarios, tanto de compra como de alquiler. Encontrar una vivienda a un precio asequible es muy difícil, sobre todo para los más jóvenes. ¿De qué forma puede el Ayuntamiento paliar esta situación? ¿Tienen en mente la posibilidad de impulsar, con ayuda del Govern, alguna promoción de VPO?

El problema de la vivienda es estructural y ocho años de políticas prohibicionistas e intervencionistas lo han agravado. No es competencia municipal, como bien sabe, pero con el ánimo de facilitar el acceso a la vivienda de nuestros vecinos hemos sacado una línea de ayudas para la compra de una primera vivienda. Sin límite de edad porque, por desgracia, es una problemática que afecta a jóvenes y no tan jóvenes. En cuanto a VPO, el propio Ayuntamiento está estudiando conveniar la construcción de vivienda a un precio accesible en la calle de sa Rectoria. Como ve, no solamente se trata de poder hacer, se trata de la voluntad y del impulso político. Yo lo tengo muy claro, aunque no sea competencia municipal, si puedo hacer por ayudar a mis vecinos, busco las soluciones y las aplico.

¿La homogeneidad de color político entre Govern, Consell y ayuntamiento de Andratx en esta legislatura de qué manera les puede ayudar?

Evidentemente la gestión va a ser más fácil. Con los mismos principios sólidos en las tres instituciones vamos a poder llevar a cabo políticas en las que los ciudadanos estén en el centro sin encontrarnos con dificultades para no poder sacar adelante alguna propuesta. De todas formas, voy a luchar por y para los intereses y el bien de los andritxols siempre. En caso de encontrarme con una negativa, no me voy a poner de perfil.

¿Hay margen para otra bajada del IBI esta legislatura?

Vamos a estudiar una nueva bajada del IBI, aunque ya está bastante ajustado al mínimo marcado por ley.

En la última legislatura, se han establecido sinergias con Calvià, a efectos de servicio policial y de taxis. ¿Es un camino en el que se podría profundizar para optimizar recursos?

Toda acción que pueda beneficiar a los andritxols siempre va a tener una buena acogida en nuestro programa de gobierno.

¿Ya tiene decidido su equipo de gobierno?

Por supuesto. Mi equipo, mis compañeros para estos cuatro años que van a empezar el próximo 17 de junio son personas preparadas, con ganas e ilusionadas por hacer de Andratx el municipio en el que todos nos sintamos orgullosos de vivir.