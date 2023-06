Tranquila querida. Por muy azul que te vistas, rojilla te quedarás. Y espera, que para el 23 de julio tendrás una segunda ración de realidad cuando Sánchez y toda la tropa que lo acompaña se peguen el pepinazo de su vida. Prepárate también el paracetamol porque seguro que te dolerá. En fin, si no quieres taza, tendrás taza y media. Y la tendrás porque al fin la ciudadanía ha abierto los ojos contra las políticas de empobrecimiento general al que nos ha sometido esta izquierda caviar que nos ha gobernado, esa que dice «haz lo que predico, pero no hagas lo que yo hago». Seguramente sólo ellos no ven que nos han exprimido hasta la saciedad hasta arruinarnos. Y la gente que trabaja se ha cansado de ver cómo estos cafres nos sacan el dinero a espuertas del bolsillo para dar paguitas y regalos dinerarios a unos y otros y creyendo que los votarían. Como si fuéramos tontos o monjas de la caridad. Pero la gente ha dicho basta y no a seguir trabajando para que venga el gobierno y nos limpie el bolsillo. Quien quiera una paguita, que trabaje.

Desfent | Sonrisas y lágrimas tras el 28M

Píntame de azul, querido. Tras el vuelco electoral conservador, son muchos los que se llevan las manos a la cabeza por los resultados del 28M, otros en cambio no esconden su satisfacción. «Fin del intervencionismo», dicen los hoteleros. En la otra cara de la moneda, el hecho es que el mismo lunes algunos ya desempolvaron la camiseta verde que logró movilizar a miles y miles de personas en contra de las políticas de Bauzá. Espero y confío que Prohens sea más lista y no tropiece con los mismos errores. Y si no nos bastaba con esta campaña electoral, va el Sánchez y convoca elecciones ni más ni menos que en pleno julio. Vista la participación en el 28M, me parece que ya puede ir preparando la moqueta azul a Feijóo en La Moncloa porque intuyo que serán muchos los que preferirán irse de vacaciones. En fin, cariño, lo realmente importante es que con el giro a la derecha esta sección pierde a sus políticos de referencia en cuanto a moda se refiere. Espero que los próximos nos den el mismo juego y que nos inviten a café si nos lo prometen. Desde aquí estaremos vigilantes.