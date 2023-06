Elecciones municipales en Mallorca: Un alemán vela ahora por el bienestar de Cala Ratjada

No es que Yannick Wilken se aburra en estos momentos. A sus 24 años, este músico nacido en Hannover está estudiando saxofón en el Conservatorio de Palma, donde está completando una formación adicional como director de orquesta. Además, toca y canta en dos bandas, trabaja en la empresa de su padre... y a partir del 17 de junio también será concejal en Capdepera.

"De momento no tengo ni idea de cómo voy a compaginar todo eso", dice Wilken durante una visita a la redacción de Mallorca Zeitung tres días después de las elecciones. Wilken no tenía por qué esperar que sería elegido concejal desde su quinto puesto en la lista del partido regional de izquierdas Més per Mallorca. Més ha mejorado su resultado en el municipio respecto a hace cinco años y aporta cinco en lugar de cuatro concejales en el nuevo pleno.

"La gente del pueblo quería un cambio"

"Ya nos dimos cuenta de que la gente de la localidad quería un cambio. Después de tres legislaturas de Rafael Fernández muchas cosas no fueron muy bien", dice Wilken. La pandemia de Corona había causado muchos daños, sobre todo en el sector cultural y la gastronomía, pero no había habido concesiones por parte del ayuntamiento. "Al contrario, el ayuntamiento ha endurecido cada vez más los requisitos". Wilken considera que su tarea es provocar el cambio.

Este joven de 24 años admite abiertamente que apenas tiene experiencia política. Nuria García, cabeza de lista por Més en Capdepera, le preguntó si quería presentarse, y él aceptó de inmediato. "Si me meto en política, será con Més", dijo Wilken tres días después de las elecciones. Aparte de su orientación ecologista, el partido se preocupa sobre todo de promover la lengua y la cultura mallorquinas.

Alemán casi sin acento y mallorquín más amplio

Y escuchando a Yannick Wilken, no es de extrañar que se sienta a gusto en este ambiente. Una y otra vez, su alemán, de por sí casi sin acentos ni errores, se desliza en un amplio 'mallorquí de poble', es decir, mallorquín tal y como se habla en el pueblo. "Definitivamente, me siento más mallorquín que alemán".

Sus abuelos ya tenían una propiedad en Cala Ratjada, y sus padres emigraron a la isla cuando Yannick Wilken aún no había cumplido los dos años. En casa con sus padres hablaba alemán, en el colegio, en la escuela de música y en el pueblo casi exclusivamente mallorquín.

Wilken trabaja en la gestión de una finca

Cuando sus padres se separaron y su madre volvió a Alemania, Yannick Wilken se quedó con su padre en la isla y trabajó desde muy pronto en su empresa, que se ocupa de fincas. Esta es otra de las razones por las que este joven de 24 años, a diferencia de muchos de su partido, no se opone necesariamente al turismo.

"Pero hemos llegado a un punto en el que no todo es posible", dice Wilken. Especialmente en Cala Ratjada y Cala Agulla hay que frenar el turismo de fiesta. Este será otro punto de la agenda política del nativo de Baja Sajonia.

Aún no se sabe si Wilken acabará en el gobierno municipal o en la oposición. En Capdepera, tanto Més como los socialistas y el Partido Popular PP han ganado cinco concejales cada uno. Una coalición es inevitable. "Y tanto nosotros como el PP tenemos claro que no queremos ir juntos con los socialistas", dice Wilken. ¿Existe acaso una alianza conservadora-verde? "Las diferencias entre ambos partidos ya son grandes, pero ya veremos".

Otros concejales alemanes

Wilken no es el único nombre alemán que aparece en la lista de nuevos concejales de Mallorca. Como era de esperar, su compañera de partido Alice Weber ha vuelto a entrar en el ayuntamiento de Inca. Més obtuvo esta vez dos concejales en Inca, como la última vez, y probablemente volverá a gobernar la localidad con los socialistas bajo la alcaldía de Virgilio Moreno.

Claudia Fallemann Stupp es una recién llegada a Llucmajor. En Internet se puede encontrar un currículum vitae de la candidata del partido local s'Ull (s'Arenal y Urbanizaciones de Llucmajor), del que se desprende que, aunque el alemán es su lengua materna, tiene nacionalidad española.

Esta profesora de formación vivió mucho tiempo en Argentina y llegó a Llucmajor en 2002, donde trabajó primero como traductora de alemán. Fallemann entra en la corporación municipal desde el segundo puesto de la lista, junto al beligerante cabeza de lista Joaquín Rabasco, que ya ha sido condenado a prisión por corrupción.