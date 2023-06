El alcalde de ses Salines tras firmar el pacto para revalidar la alcaldía: "Me siento liberado, en estos cuatro años me he sentido despreciado"

Los seis regidores del PP, junto a la edil de El Pi y el de Som Coalició es el primer pacto que se firma tras el 28M…

Ya teníamos un pacto a tres bandas que sumaba la mayoría absoluta entre PP, Ciudadanos y El Pi. En estos comicios, Cs optó por una junta de electores independiente liderado por Colau Escales, que era el regidor de Cs. Tras un pacto de cuatro años fantástico, hemos invitado a los dos a entrar en el equipo de gobierno. Pero quiero dejar claro que un minuto después del recuento, me debo a todos los votantes. A un pueblo lo más grande que le puedes regalar es paz social y buena convivencia entre vecinos.

¿Con qué retos encara este nuevo mandato?

El reto es poder continuar con el trabajo hecho. Tenemos la mirada puesta en el día a día que ha sido nuestra máxima prioridad y en la atención al público. La gente necesita cariño tras esta travesía por el desierto que ha sido el Govern socialista. Tenemos varios proyectos que dependen de la gestión de los Fondos Europeos que esperemos que ahora mejoren.

¿Qué esperan de los Fondos Europeos?

Es una cantidad ingente el trabajo hecho. Hay un proyecto para el campo de fútbol de la Colònia de Sant Jordi, pero también aparcamientos disuasorios, una reforma circulatoria, la calle principal de ses Salines... Tampoco hemos obtenido respuesta a la red de pluviales y de alumbrado público. La gestión no me ha parecido correcta y espero que cambie.

15 años esperando la carretera entre ses Salines y la Colònia de Sant Jordi y las obras empiezan en pleno verano...

Es un tema controvertido. El día de la presentación de las obras la presidenta del Consell, Catalina Cladera, dijo que los trabajos se harían sin cortar la carretera. La obra tan necesaria y apoyada por el Ayuntamiento se ha empezado con una visión electoralista. Después de esperar 15 años, las obras hubieran podido empezar tras el verano. El hecho de colocar los carteles del cierre de carretera, quitarlos y volverlos a poner la noche de las elecciones se puede calificar de sainete.

¿Cómo se presenta la temporada?

Los trabajos en la Colònia de Sant Jordi son siempre los mismos. Hemos puesto a punto las playas. En tiempos de Maria Bonet fuimos pioneros en montar hamacas y sombrillas gratuitas a partir de enero en la playa del port cosa que con la nueva dirección de Costas ha sido imposible. Con el cambio de color político espero que las facilidades sean máximas. El nuevo contrato de limpieza, falta pulir, pero funciona mejor. Los jardines están mejor cuidados. Y en la entrada empezaremos a retirar los postes de comunicación que tantos quebraderos de cabeza han dado a los vecinos. Estamos preparados para encarar una temporada que apunta que será fenomenal.

¿Qué espera del cambio de color político en las instituciones?

Me siento liberado. En estos 4 años, me he sentido estrecho. Hemos vivido reuniones nefastas. Como alcalde me he sentido despreciado. Me gustaría salir de esta situación y que la asamblea de alcaldes fuera participativa, no ideológica. A mis 48 años no me había sentido presionado, ahora me siento liberado. A nivel de resultados, tengo una presión de poder estar a la altura de las expectativas de la gente.