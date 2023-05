La meteórica subida del PP serverí de Jaume Servera, que ha pasado de 4 a 8, absorbiendo prácticamente todos los votos de las cuatro formaciones que se presentaron en 2019 y ausentes en este 28M [On Son Servera, Ciudadanos, Vox y Esquerra Oberta ] ha provocado que pasaran de los 838 votos que tuvieron en 2019 a 1.827. Pero aún así no tienen claro el pacto de gobernabilidad, ya que los socialistas de Natalia Troya, que en campaña no descartaron una reedición de un pacto con Independents y el concejal de Podemos podría otorgarles una mayoría absoluta. Este escenario, deja a Independents, con tres regidores, con la clave de la gobernabilidad en sus manos. En sus filas tiene a detractores de reeditar viejos pactos con el PSOE, mientras que otros piden que gobierne el más votado en minoría, sin apoyo para la investidura del alcalde y con acuerdos puntuales durante la legislatura. Tampoco falta quien prefiere un pacto con PP, visto lo ocurrido en Palma.