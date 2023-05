Así, el nuevo equipo de gobierno estará conformado por los seis regidores del Partido Popular más la concejala de El Pi y el regidor de Som ses Salines. En la oposición quedará el conjunto progresista de Endavant liderado por Bernat Roig que ha mantenido los cinco regidores.

Los populares han ganado dos concejales mientras que Som ses Salines irrumpe en el Consistorio con un edil. El Pi mantiene su regidor. Así, los populares han afirmado que este acuerdo de gobernabilidad suma la agrupación de electores Som Coalició para «tener una mayoría más amplia en el municipio».

Gestión

De esta manera, los dos partidos apoyarán la investidura del líder popular Juan Rodríguez como alcalde para el mandato 2023-2027. La candidata de El Pi, Sebastiana Gomila, se encargará de gestionar los departamentos municipales de Cultura y Turismo mientras que el cabeza de cartel de Som Coalició, Colau Escales será el presidente de la Junta de distrito de la Colònia de Sant Jordi y el responsable del departamento de Protección Civil.

Durante la firma del pacto de gobernabilidad, las tres formaciones han destacado que sus programas electorales coinciden y se han comprometido a ejecutarlos para trabajar en beneficio del municipio.

Tras anunciar a la ciudadanía que ya hay pacto en el Ayuntamiento de ses Salines, los populares no han dudado en dar las gracias por los 951 votos conseguidos durante el 28M.

El enfado Críticas por el cierre de la carretera a la Colònia de Sant Jordi

En las filas populares no esconden su enfado por la decisión del Consell de Mallorca de cerrar «sin previo aviso» la carretera de ses Salines a la Colònia de Sant Jordi por reforma. En sus redes sociales, los populares han dejado muy claro lo molesto que está el alcalde Juan Rodríguez, que gracias al pacto con El Pi y Som Coalició revalidará la vara de mando. Su enfado proviene porque tiene claro que este cierre perjudica claramente a «los vecinos que se deben identificar para acceder a sus fincas y a los turistas que ha alquilado una vivienda vacacional en la zona». Eso sí, tras el enfado llegan los matices y desde el Ayuntamiento dejan claro que están «muy agradecidos» por el inicio de la reforma de la carretera pero aseguran que pedirán explicaciones al Consell de Mallorca por el cierre porque «en la presentación de las obras la aún presidenta de la institución insular Catalina Cladera aseguró que la carretera no se cerraría», explican. «Esta carretera no puede estar cerrada durante la temporada de verano y así lo haremos saber al Consell de Mallorca», explica Juan Rodríguez a través de las redes sociales. El viernes antes de las elecciones, unos técnicos colgaron carteles anunciando el cierre pero ante las protestas de los vecinos, fueron tapados y quedaron sin efecto. El enfado procede porque tras el 28M la vía sí se ha cortado.