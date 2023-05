Mallorca Rural emprenderá una prueba piloto en diez fincas para compostar la lana de las ovejas en la propia explotación

Las explotaciones podrán utilizar la lana de sus ovejas para usos agrícolas. Se trata de una decisión autorizada por la dirección general de Agricultura que pretende dar respuesta a la situación actual de la lana en Mallorca. Esta decisión ha sido posible gracias al proyecto piloto para el estudio de la viabilidad de la lana de oveja mallorquina como material aplicable en el sector industrial que desarrolla Mallorca Rural y a las actuaciones de los veterinarios de la conselleria de Agricultura. El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico de la Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA). La técnica Magdalena Adrover explica que a partir de dicha autorización, Mallorca Rural emprende una nueva fase que consiste en un curso de compostaje y una prueba piloto en diez fincas que se centrará en compostar la lana en la propia explotación. Así explica que “una ingeniera agrónoma hará el asesoramiento de cómo hacerlo y el seguimiento para de cara al año que viene poder publicar una guía de buenas prácticas donde tendremos mucha más información de pruebas hechas de compostaje”.

Otro de los puntos importantes, remarca la técnica, es poder hacer acolchados con la lana en los árboles. “Es clave porque el compostaje es un tratamiento pero hacer un acolchado se interpretaba que la lana se dejaba en la tierra sin previo tratamiento y eso no estaba permitido pero con la flexibilización se permite aplicarla al terreno siguiendo unos criterios técnicos. Es un gran avance”.

La Dirección General de Agricultura ha remitido una nota técnica dirigida a los servicios veterinarios de las delegaciones comarcales, Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) y entidades colaboradoras, explicando los usos permitidos de la lana en las explotaciones. “Esta nota técnica abre la puerta a aplicar nuevos usos como fertilizantes líquidos o que se pueda lavar la lana en la misma explotación. Es necesario investigar más pero ya es un avance para ir trabajando en ello”, celebra Adrover.

La experta tiene claro que el camino transcurre por diversificar el uso de la lana tanto en el sector de la construcción como aislante como potenciarla a nivel artesanal pero puntualiza que “hasta que no se tengan estas salidas hay que dar una respuesta a los ganaderos que tienen las ovejas y las lanas en las fincas”. Y es que la realidad es que al ganadero no le sale a cuenta llevar la lana a las cooperativas o a los almacenes agrícolas. “Lo que vimos el año pasado es que mucha lana quedaba en las fincas. Los payeses debían malvenderla porque legalmente no podía quedar en las fincas la lana sucia sin tratar porque está catalogada como subproducto animal de categoría 3 y requiere un tratamiento”, explica Adrover que detalla que la lana que se exporta a la península se paga a cinco céntimos el kilo. El año pasado era a diez. Al payés, añade, le cuesta 1,5 euros o incluso 2 esquilar cada oveja. “Nunca compensarán lo que le custa el esquilado. Ahora mismo es un gasto, por ello, trabajamos en encontrar salidas a la lana para aprovecharla en la isla. Exportarla como se ha hecho ahora no es una solución porque el sector de la lana está en crisis”, deja claro.

Estudio

Con esta premisa, explica Adrover, se analizó la normativa con la conselleria de Agricultura si podíamos dar alguna salida a la lana de la misma finca y se ha dado luz verde a que se pueda convertir en compost en las propias fincas siempre que no haya una comercialización. “Ya ha habido estudios que han obtenido buenos resultados y ahora desde Mallorca Rural queremos hacer cursos de formación y una guía de buenas prácticas de cómo compostar la lana. Queríamos el apoyo de la conselleria para poder difundir esta práctica y que los ganaderos tengan una garantía que lo pueden hacer”, admite. Así, Magdalena Adrover explica que es “una salida efectiva para los ganaderos con pocas ovejas, por ejemplo, 50 o 70 ovejas porque la lana que obtienen del esquilado se convierte en un verdadero quebradero de cabeza y si la pueden gestionar en casa, la reciclan, la convierten en un fertilizante y la aplican en su propia finca. Se cierra el círculo dándole un nuevo valor. No sacan un beneficio económico directo pero se ahorran en la compra de fertilizantes”.