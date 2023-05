Con tanto debate que te dedicas a moderar ya te habrás convertido en la Jesús Hermida de este diario. Puedes venir mañana a hacer lo propio en Sóller. Y sin dejar de lado este municipio, que ya empieza a ver la patita a la saturación y la gentrificación que lleva el turismo de masas con varias protestas en marcha (que a parte de basuras y forrar los bolsillos de los de siempre, poca cosa más nos deja), lo que se ha convertido en escandaloso es el extremo de los fanáticos de lo nostro que incluso se otorgan el derecho de decir a los demás cómo tienen que llevar sus vestimentas (para mí algo parecido a un disfraz) durante el día del Firó. Una de éstas, incluso, increpó a una reportera de IB3 en pleno directo con el argumento de que «siempre entrevistáis a las que van mal vestidas». Para evitar eso, sugiero que para próximas ediciones conviertan el Firó en una especie de pasarela de moda donde lo mejor de cada casa saque los vestidos folklóricos más fornidos y espectaculares. En fin, querida, que viva lo nostro.

Desfent | Un poco de respeto, por favor

Aunque he estado en mi salsa en mi faceta de moderadora, mejor presentas tú el debate solleric, eso sí, te sugiero que prepares un outfit ben nostro. Si quieres te presto mi rebosillo. Así darás que hablar a la audiencia como lo ha hecho la integrante del Col·lectiu de Pageses que tuvo la osadía de interrumpir un directo en IB3 para recriminar que «siempre sacáis a la gente que va peor vestida». No me meto en valorar el código de vestimenta del Firó pero sí que quiero que estas líneas sirvan para defender a las y los periodistas que acuden a cubrir las fiestas de los pueblos y deben ver cómo gente que ni les va ni les ve les dé lecciones periodísticas. ¿Sabes qué pasa Col·lectiu de Pageses? Pues pasa que convendría que trabajarais más el tema de la educación y el respeto a las personas que acuden al Firó a trabajar. Sí, a trabajar. No están de fiesta, están haciendo su trabajo que es contar lo que pasa a la audiencia. Sea como sea, entre las lecciones de vestimenta de este año y la agresión del año pasado, en tu Sóller natal os cubrís de gloria con IB3. Lo dicho, mañana quiero un moderador ben nostro.