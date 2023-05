El presidente de la Asociación de Campos de Golf de Mallorca, Luis Nigorra, quien también preside esta entidad a nivel estatal, defendió ayer que estas instalaciones «cuidan la sostenibilidad» y no hacen un mal uso del agua, en el actual contexto de sequía.

En declaraciones a este diario, Nigorra quiso matizar algunas afirmaciones realizadas desde la Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua), a raíz del incremento del precio del metro cúbico del agua desalada destinada al riego de los campos de golf de Baleares.

Sobre este punto, aseguró que, en la actualidad, no hay ninguna instalación que compre agua desalada. Sí que recordó que hay un campo de golf en Alcúdia que tiene la concesión para poder usarla, pero que «hace más de cinco años» que no compra. Respecto al campo de golf de Andratx, dijo que tiene desde hace meses una concesión para emplear el agua de la desaladora, pero que no la utiliza, «porque no está conectada» a la instalación,

Nigorra enfatizó que el «100%» de los campos usa agua depurada. Un agua que «no tiene otro uso», argumentó, y que, si no la usasen los campos de golf, «acabaría en el mar». El presidente de la mencionada asociación subrayó que este sector «intenta cuidar la sostenibilidad» y puso como ejemplo de ello el hecho de que se hayan resembrado variedades de césped que necesitan menos riego.

En esta línea, mencionó otras iniciativas, como la reducción de las superficie regada en los campos de golf y la mejora de los sistemas de riego, lo que «permite perder menos agua», a diferencia de lo que sucede, según apuntó, con la realidad de las fugas en las redes municipales.

Nigorra quiso recalcar que se trata de una industria que «trae mucha riqueza» a la isla y señaló que por cada euro que se gasta un visitante en un campo de golf se gasta otros siete fuera de la instalación. Añadió que dan un «empleo de calidad», con una mayoría de contratos indefinidos.