El Forn Can Nadal de Campos, regentado por Nadal Lladó Salas, ha ganado este domingo el primer premio de la cuarta edición del Concurs Millor Pa Moreno de Mallorca celebrado en el marco de la feria primaveral de Campos. En segunda posición ha quedado el Forn Can Rafel de Búger.

El concurso, organizado por el ayuntamiento de Campos juntamente con la Associació de Forners i Pastissers de Balears y que cuenta con el apoyo de Pa d'aquí del IDI, se ha celebrado este fin de semana en la localidad del Migjorn, con un jurado compuesto por Antoni Contreras, experto gastronómico; Salvador Maura, profesor de forneria del IES Josep Sureda i Blanes; Joan Segura, 'forner' jubilado; Pere Munar, técnico en panificación y harinas; y Lluís Blanco, 'forner'.

En total, han participado veinte panes, de los que quedaron cinco finalistas: Forn de Can Pistola de Lloseta; Forn Can Rafel de Búger; Forn de s'Estanyol de Llucmajor; Forn Can Nadal de Campos; y Forn Can Vadell de Campos.

Hace cinco años que se inició el concurso que tiene el objetivo de identificar el mejor pan moreno elaborado de forma artesanal en Mallorca. Se trata de un modelo de pan que ha sido una de las piezas fundamentales de nuestra gastronomía desde hace siglos. Los panes que participan en el concurso deben mantener una serie de requisitos básicos, entre los que figuran el peso entre 700 y 750 gramos, una forma redonda o una superficie externa regular y lisa, entre otras características relativas al aroma, el gusto y el aspecto interior.

El primer clasificado ha recibido una distinción gráfica de parte de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, 500 kilos de harina entregados por Harina de Mallorca y una botella de vino edición especial de Dalt Turó. El ganador del segundo premio, por su parte, ha recibido un caramelizador entregado por SALVA ServiForn.