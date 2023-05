Imagínate que alguien de tu pueblo se rebelara contra las normas de la DGT porque considera que para circular por Sant Joan no hace falta cinturón de seguridad. Y no solo eso, que además reclamara que la norma lo eximiera de ello. Pues algo así ha pasado esta semana en Sóller con todo el tinglado de las armas de fuego del Firó. Hay normas y, nos gusten o no, hay que cumplirlas, querida. Al margen de los conatos de rebelión que tenemos en Sóller, lo que más me llamó la atención de esta semana fue, sin duda alguna, el porte de Catalina Cladera en Sóller. Me encanta esta señora por su elegancia y buen vestir y bien podría dar lecciones a otras lideresas de su partido. Me enamoré de ella. Lo siento por ti, pero como comprenderás yo con mi trabuco apunto muy arriba y no me conformo con las sobras de los demás. En eso coincido con las monjas de la caridad, que al parecer de caritativas tienen poco más que su nombre. No les basta con haber vendido la casa de Llucmajor y ahora se dice que hacen lo propio con el convento de Son Macià. Y nada menos que por 800.000 euritos. Como se ve que han cambiado de vocación, ahora su Dios es la pela. Desde Sóller con amor.

Desfent | Una fiesta acotada y en paz; por Rosa Ferriol

Ay, cariño, en esto incluso coincidimos. ¡Vaya estilo! [el de Cladera]. Pero no me distraigas con modelitos porque lo verdaderamente importante aquí no es que te hayas enamorado sino la gran influencia que tengo sobre ti. Te dije que me aburrían los temas de monjas (pese que veo que insistes con el temita) y no has tardado en darme salseo con tu Firó. Vols brou? Idò tassa i mitja. Ese es mi Mora. Eso sí, tengo que decirte que un poquito especiales sí que sois los sollerics. Anda que amenazar con que el desembarco peligraba, no se lo creían ni ellos. Te lo digo con todo mi respeto desde mi humilde posición del Pla, pero creo que eso de que Sóller sirva como plató de televisión lo tenéis tan integrado que habéis montado un culebrón con el temita de las armas de fuego. Res, como dices, las normas están para cumplirse y la fiesta debe evolucionar junto a la normativa. ¡Así que espero que tengáis la fiesta en paz! Bon Firó! Deseo que la caragolada de este domingo no te sienta mal porque parece que la cosa va de cuernos. Conmigo. Desde el Pla con amor.