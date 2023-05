Delegación del Gobierno ha dado el visto bueno al uso de armas históricas en las batallas del Firó de Sóller y el uso de hasta un máximo de 28 kilos de pólvora negra. De esta manera, la gran fiesta del lunes cuenta con todas las autorizaciones administrativas, aunque estará supeditada a la implementación de medidas de seguridad.

Efectivamente, el anexo que acompaña la autorización establece las condiciones en las que se deberán utilizar los trabucos y espingardas. Tanto es así que fija los lugares exactos donde se podrán disparar y el número máximo de tiradores que podrá haber. A modo de ejemplo, en la concentración payesa que se hace a partir de las 15 horas en la Plaça dels Estiradors podrá haber un máximo de cuatro tiradores que deberán estar dentro de una zona de tiro de perímetro de 3,5 por 3,5 metros.

La resolución administrativa fija hasta un total de once puntos en los diferentes escenarios del Firó desde donde se podrán disparar armas históricas. Cada uno de estos puntos deberán cumplir con las dimensiones que fija la autorización de Delegación del Gobierno. El número de tiradores varía en función de la zona. En el Pont den Barona podrá haber dos puntos para disarar las armas con un máximo total de cuatro tiradores. En las batallas de Can Generós y Can Repic podrá haber treinta tiradores repartidos en dos grupos respectivamente, que deberán estar dentro de unas zonas perimetradas. En la Plaça de la Constitució, escenario de la batalla final, podrá haber un máximo de 16 trabucaires disparando que deberán estar acotados dentro de dos zonas específicas.

Delegación del Gobierno autoriza que se pueda hacer uso sin pólvora del cañón y de las armas históricas que el Ayuntamiento ha alquilado a una armería de Albacete.